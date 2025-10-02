Новосибирский эксперт прогнозирует рост цен на чай

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру, кабмин и Минсельхоз после изучения данных Единого реестра проверок, которые провели Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Как сообщил общественник, в России с начала года выявили более 111 тонн чая с наличием пестицидов. Были исследованы более 57 тысяч проб пищевой продукции на содержание пестицидов, из них не соответствовали установленным требованиям 0,01%. Но общественники сочли объем нарушений весомым, пишут «Известия». Речь идет о семи крупнейших производителях, которые выпускают продукцию под популярными брендами.

Директор ООO «Дело «Вкуса» (Новосибирск) Владимир Тонконог напомнил, что российская ассоциация чая и кофе еще в мае 2024 года направила письмо в адрес заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

— В письмо отмечалось, что необходимо привести в соответствие мировым российские нормы по остаточному содержанию пестицидов в чае. Нужна централизованная, взвешенная и согласованная позиция. Пестициды — это законно используемые удобрения и средства для выращивания сельхозкультур, — напомнил Тонконог.

По мнению собеседника редакции, тема, поднятая в статье, нацелена на очередное ужесточение контроля за производителями и дистрибьюторами чая.

— Эту отрасль, как и многие другие, государство решило обложить дополнительными мерами контроля в виде маркировок и т.д., как бы в качестве борьбы с контрафактом, поддельной чайной продукцией. Несмотря на то, что на этом рынке есть система сертификации, система соответствия. По всей видимости, она работает не так, как нужно, — рассуждает Владимир Тонконог.

Он считает, что крупные участники рынка будут вынуждены вкладывать средства в обеспечение этого контроля, но переложат это в цену продукции для конечного потребителя. Тонконог прогнозирует очередное повышение цен на чай.

При этом на небольших игроков, которые поставляли на рынок контрафакт непонятного качества, это вряд ли окажет влияние.

— Думаю, что они продолжат его ввозить и продавать небольшими партиями, — добавил собеседник редакции.

По данным аналитиков компании Nielsen, в топ-5 самых востребованных у новосибирцев горячих напитков ранее попал чай Greenfield. При этом, как следует из аналитики компании «Май», 68% россиян выбирают чай в пакетиках, сашетах и пирамидках. Кроме того, в Новосибирской области растет популярность чая с вкусовыми добавками.

По данным «2ГИС», чай в разных форматах Новосибирске сегодня продают почти 3 тысячи компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году поставки чая в Сибирь увеличились на треть. Основной объем импорта пришелся на Новосибирскую область.