Управляющие компании и «Спецавтохозяйство» Новосибирска наказали за мусор

В Новосибирске сотрудники прокуратуры провели проверки мест сбора отходов. В ходе работы выявлены переполненные контейнерные площадки и прилегающие к ним территории.

— По итогам проверок внесены представления руководителям АО «САХ» и 19 управляющих компаний. В отношении более 20 лиц приняты решения о возбуждении дел об административных правонарушениях, — сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, ведомство потребовало от курирующего это направление заместителя губернатора Олега Клемешова, принять меры для устранения выявленных нарушений и усилить контроль за работой регионального оператора.

Стоит отметить, что регоператор неоднократно сообщал о том, что машины компании не могут подъехать к контейнерным площадкам из-за припаркованного транспорта, а также некачественной уборки территории от снега. На минувшей неделе «САХ» обсуждал с партнерами-перевозчиками качество оказываемых услуг, а также работу в условиях растущих расходов и существующих тарифов.

— Главный итог — договорились о чётком плане действий на ближайшие месяцы с распределением зон ответственности. Выявили факторы, влияющие на качество оказываемой услуги, разработали комплекс мер позволяющих в существующих реалиях оказывать бесперебойную услугу по обращению с ТКО, — пояснили в компании.

Ранее редакция сообщала о том, что регоператор обвинил УК в мусорном коллапсе на Первомайке. Девять домов на Твардовского и Одоевского остались без контейнерных площадок.