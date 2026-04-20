Управляющие компании и «Спецавтохозяйство» Новосибирска наказали за мусор

Автор: Юлия Данилова

Прокуратура потребовала от заместителя губернатора Олега Клемешова проконтролировать устранение нарушений

В Новосибирске сотрудники прокуратуры провели проверки мест сбора отходов. В ходе работы выявлены переполненные контейнерные площадки и прилегающие к ним территории.

— По итогам проверок внесены представления руководителям АО «САХ» и 19 управляющих компаний. В отношении более 20 лиц приняты решения о возбуждении дел об административных правонарушениях, — сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, ведомство потребовало от курирующего это направление заместителя губернатора Олега Клемешова, принять меры для устранения выявленных нарушений и усилить контроль за работой регионального оператора.

Стоит отметить, что регоператор неоднократно сообщал о том, что машины компании не могут подъехать к контейнерным площадкам из-за припаркованного транспорта, а также некачественной уборки территории от снега. На минувшей неделе «САХ» обсуждал с партнерами-перевозчиками качество оказываемых услуг, а также работу в условиях растущих расходов и существующих тарифов.

— Главный итог — договорились о чётком плане действий на ближайшие месяцы с распределением зон ответственности. Выявили факторы, влияющие на качество оказываемой услуги, разработали комплекс мер позволяющих в существующих реалиях оказывать бесперебойную услугу по обращению с ТКО, — пояснили в компании.

Ранее редакция сообщала о том, что регоператор обвинил УК в мусорном коллапсе на Первомайке. Девять домов на Твардовского и Одоевского остались без контейнерных площадок. 

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

В Новосибирске эксперты прогнозируют замену оливкового масла на рапсовое

В Новосибирске эксперты прогнозируют замену оливкового масла на рапсовое

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская область уверенно закрепляется в статусе одного из лидеров российского производства рапса, что в перспективе ближайших лет может заметно изменить ассортимент продуктовых полок местных магазинов. Участники рынка всё чаще говорят о рапсовом масле как о доступной и качественной альтернативе оливковому маслу.

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в 2025 году аграрии региона собрали рекордный урожай технических и масличных культур — 816 тысяч тонн в весе после доработки. Посевные площади под рапсом и другими масличными превысили 500 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом для области. Достигнутые показатели позволили региону выйти в число лидеров по валовому сбору рапса. Эти данные были озвучены на XXХI Зерновом круглом столе, который состоялся в Новосибирске.

Мэрия Новосибирска готовит участок для медцентра на Титова

Автор: Юлия Данилова

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска совместно с профильными структурными подразделениями мэрии прорабатывает возможность реализации инвестиционного проекта по строительству медицинского центра с выделением помещений для муниципальных учреждений в сфере образования и (или) спорта улице Титова, 232,а. Информация об этом размещена в инвестиционном паспорте города на 2026 год. Площадь участка составляет 2770 кв метров.

— В целях реализации проекта требуется приведение земельного участка в соответствие с требованиями градостроительного законодательства и определение муниципального учреждения города, выступающего в качестве инициатора проекта, для организации работы, — говорится в ответе департамента, полученном в ответ на запрос редакции Infopro54.

Бум рефинансирования ипотеки ожидают в России в ближайшие 2-3 года

Автор: Юлия Данилова

Российский ипотечный рынок стоит на пороге бума рефинансирования. Об этом заявил вице-президент, директор по кредитованию физлиц Т-Банка Кирилл Григорьев в подкасте Домклика «Под одной крышей».

— Ключевая ставка будет планомерно снижаться в перспективе ближайших трёх лет. Это запустит масштабный цикл пересмотра условий по действующим жилищным кредитам, — уверен Григорьев.

Вернуть государству: заросшие сорняками земли начали забирать у собственников в регионах России

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе суд Пермского края вынес решение об изъятии у собственника земельного участка сельхозназначения площадью 9 га. Об этом говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году в ходе проверки было установлено, что владелец не использует участок более трех лет. Он зарос сорными растениями и древесной. Россельхознадзор потребовал устранить нарушение до конца сентября 2025 года, но в ходе повторной проверки выяснилось, что требование было проигнорировано.

«Дискус» продлил разрешения на строительство парковок в новосибирском микрорайоне

Автор: Юлия Данилова

Компания ООО «Дискус-Строй» продлила разрешения на строительство подземных автостоянок закрытого типа на улице Виктора Шевелева в Кировском районе. В документации отмечается, что это IV этап комплексного освоения земельного участка. Первоначально разрешение на строительство было получено в 2015 году и в 2017 году. Теперь сроки продлены до февраля и апреля 2028 года.

Площадь первого участка составляет 22108 кв. м. Площадь одноэтажного объекта составляет 4540 кв метра. Предполагалась, что на автостоянке будет 168 мест.

Сибирским городам вернули «Весну» и «Радость»: в Новосибирске обсудили судьбу старых неоновых вывесок

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске вернули к жизни знаменитую «Весну» — вывеску с розой, которая много лет не светилась. Ее официальное включение состоится вечером 19 апреля. Это не первая историческая неоновая конструкция, восстановленная в последние годы. В Международный день охраны памятников эксперты, архитекторы и городские активисты обсудили судьбу и ценность оставшихся сорока с лишним советских вывесок. Параллельно свой опыт возвращения «Радости» представили коллеги из Омска. Журналист Infopro54 стал участником круглого стола и поговорил с экспертами.

Для директора компании «Визуальность» Любима Любаева всё началось с видеоэссе «Минута до заката», сделанного командой Massfilm Production в 2017 году. В нём видеохудожники включили новосибирские неоновые вывески, которые к тому моменту не работали уже много лет. Кстати, никто не знает, когда именно потух советский неон. Если спрашиваешь жильцов домов с этими конструкциями на крышах, ответ всегда примерно такой: «А вот когда в девяностые всё работать перестало, тогда, наверное, и вывески сломались окончательно».

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

