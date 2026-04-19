Сибирским городам вернули «Весну» и «Радость»: в Новосибирске обсудили судьбу старых неоновых вывесок

Автор: Мария Гарифуллина

Ценность неонового наследия признана официально, а вот по его сохранению есть вопросы

В Новосибирске вернули к жизни знаменитую «Весну» — вывеску с розой, которая много лет не светилась. Ее официальное включение состоится вечером 19 апреля. Это не первая историческая неоновая конструкция, восстановленная в последние годы. В Международный день охраны памятников эксперты, архитекторы и городские активисты обсудили судьбу и ценность оставшихся сорока с лишним советских вывесок. Параллельно свой опыт возвращения «Радости» представили коллеги из Омска. Журналист Infopro54 стал участником круглого стола и поговорил с экспертами.

«Минута до заката» как точка отсчета

Для директора компании «Визуальность» Любима Любаева всё началось с видеоэссе «Минута до заката», сделанного командой Massfilm Production в 2017 году. В нём видеохудожники включили новосибирские неоновые вывески, которые к тому моменту не работали уже много лет. Кстати, никто не знает, когда именно потух советский неон. Если спрашиваешь жильцов домов с этими конструкциями на крышах, ответ всегда примерно такой: «А вот когда в девяностые всё работать перестало, тогда, наверное, и вывески сломались окончательно».

— Я увидел этот ролик, где засветили наши старые неоновые вывески, и подумал: как же классно было бы их восстановить. Думал, что можно просто взять и поменять лампочки, и включить всё даже на ржавых конструкциях. Даже не представлял себе объём работ. Но к теме этой не подходил лет семь. А потом я увидел вывеску «Косметический кабинет». Точнее, само здание, которое начали реставрировать. Оно уже было затянуто лесами. То есть я понимал, что сейчас вывеску просто демонтируют и выкинут. И я подумал, что надо её забрать. С этого всё и началось, — говорит Любим Любаев.

Жильцы дома № 7 по улице Советской с вывеской расставаться не планировали, она им нравилась, и они были рады тому, что нашёлся человек, готовый её восстанавливать. Сначала была оцифровка старой рамы, очистка металла и покраска «на века» полимерно-порошковым составом. Затем возник вопрос с трубками. Любаев познакомился с производителями из Красноярска, которые за символическую плату изготовили новые газосветные элементы. Позже в руки к реставраторам попало очень качественное оборудование для закачки газа — «неоновый завод». Собирать и запускать его приехали совершенно незнакомые люди, вдохновлённые идеей.

— Я сам ничего не умею делать руками. Серьёзно. Но я умею собирать людей и организовывать процесс. Мы запустили завод и сделали «Весну» уже на своём производстве. Это удивительно, но вокруг этого дела образовалось целое сообщество людей, которые просто приходят и помогают, — говорит Любим Любаев.

Технологии: между «проще и дешевле» и аутентичным светом

Те, кто берётся восстанавливать неоновые вывески, сталкиваются с принципиальным выбором технологии. Есть так называемый гибкий неон — это светодиодный шнур. Он экономичнее в потреблении энергии и значительно дешевле в производстве. Именно такое решение сейчас использовано на обновлённой вывеске «Хлеб» на здании по адресу Вокзальная магистраль, 2 и на вывеске новосибирской гостиницы «Северная».

Однако у гибкого неона есть критики среди ценителей: он не даёт того самого глубокого, живого свечения, характерного для классических стеклянных трубок, заполненных инертным газом. Аутентичная технология довольно сложная. Стеклянные заготовки гнут вручную по контуру рисунка, спаивают, наполняют газом — это кропотливая и дорогая работа. Именно так были восстановлены трубки для новосибирских вывесок «Косметический кабинет» и «Весна». Реставраторы говорят, что классическая технология обеспечивает правильный свет, который и создаёт нужную атмосферу.

«71 копейка с квартиры» и равнодушие бизнеса

При монтаже «Косметического кабинета» реставратор обратился к бизнесу, занимающему помещения в доме. Речь шла о салоне тату и барбершопе: вывеска в целом подходила им по профилю. Любаев предложил простую схему: он восстанавливает конструкцию за свой счёт, а арендаторы лишь оплачивают символическое потребление электричества.

— Я с ними за три месяца до монтажа договорился. Все были «за», все такие: «Круто, классно, давай». А когда пришло время подключаться, оба синхронно слились. Один говорит: «Мне проект нужен, схему нарисуй», второй — «У меня нагрузка на сеть, не могу». Как под копирку. Хотя вывеска не много электричества потребляет. Старшая по дому с электриком посчитали — 71 копейка с квартиры в месяц получилась. Жители платят эти небольшие деньги. Бизнес в стороне, — говорит Любим Любаев.

Ещё более показательная история случилась с конструкцией «Бакалея — Гастрономия» на улице Селезнёва, 36. В здании работает магазин известной федеральной продуктовой сети. Казалось бы, вывеска идеально ложится на их бренд. Но и тут бизнес не захотел подключиться к восстановлению исторических конструкций. Получается, что пока новосибирский ритейл и сфера услуг, которые чаще всего и являются арендаторами первых этажей домов со старыми вывесками, не видят ценности наследия. Главный архитектор города считает, что диалог с бизнесом надо продолжать в любом случае.

— Заставить бизнес мы не можем, это исключительно вопрос доброй воли и понимания собственной выгоды. Но я уверен: когда появляются яркие, работающие примеры, когда вокруг этого создаётся правильный информационный фон, шанс вовлечь предпринимателей возрастает. С ними нужно разговаривать, объяснять, что такая вывеска — по сути готовый инструмент привлечения внимания. Сейчас, после «Весны» и «Косметического кабинета», аргументов станет больше, — сказал, отвечая на вопрос Infopro54, главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

Омская «Радость»: все круги бюрократического ада и медийный успех

Управляющий партнёр омского агентства «Коперник» Антон Дымченко рассказал историю восстановления вывески «Радость» в городе Омске. Проект был реализован в партнёрстве с компанией «Брусника». Он задумывался в 2022 году, а зажглась обновлённая конструкция лишь в марте 2025-го. Использовался гибкий неон.

— Эти три года превратились в настоящий ад с точки зрения юридических проволочек. Сначала противостояние со старшей по дому, которая просто не пускала на крышу. Мы к ней и с цветами ездили, и уговаривали — никак. Потом сбор подписей с семидесяти процентов собственников, согласование врезки в новую кровлю, из-за чего готовая вывеска четыре месяца просто лежала без дела. И всё это на фоне полного равнодушия со стороны городских чиновников. На словах все «за», а как доходит до дела — крутят пальцем у виска и посылают подальше, — рассказывает управляющий партнёр агентства «Коперник» Антон Дымченко.

При этом процесс был превращен в масштабную медийную кампанию. Это изначально так и задумывалось: была задача от девелопера по коммуникационной стратегии, и идея о «возвращении радости в Омск» была признана очень перспективной. Был создан сайт проекта, разработан фирменный стиль, снят двенадцатиминутный фильм. Отдельным хитом стал мерч — сувенирная продукция с символикой «Радости».

— Выпущены шапки, шарфы, футболки, стикерпаки, украшения. И всё просто сметается. Люди реально хотят носить на себе этот символ. Радость действительно стала негласным символом города. Туристы тоже увозят с собой «Радость». Мы выиграли с этим проектом несколько профессиональных премий. В ходе реализации проекта было много сложностей, и возникали мысли, а не бросить ли всё это. Но на нашем пути встречались неравнодушные люди, которые чем-то как-то помогали, и общими усилиями мы вернули «Радость» Омску, — говорит Антон Дымченко.

Заниматься дальнейшим восстановлением советских неоновых вывесок, которых в Омске около пятидесяти, команда «Коперника» не планирует.

Свадебный контекст и филологические упражнения

И «Радость», и «Весна» — это не просто абстрактные названия. В советское время под такими вывесками работали специализированные магазины для новобрачных. В Омске на проспекте Карла Маркса, 31 находился ЗАГС, в этом же доме — «Радость», где продавали свадебные платья, костюмы и аксессуары. В Новосибирске «Весна» выполняла ту же функцию — это был свадебный салон. Возвращение таких вывесок несёт не только эстетическую, но и глубоко личную, ностальгическую ценность для горожан, говорят эксперты.

Неудивительно, что вокруг проектов возникли яркие языковые формулы. «Возвращение Омску „Радости“», «Привезти из Омска „Радость“» — с омской вывеской была масса вариантов. В Новосибирске с «Весной» не меньший простор для филологических упражнений: «В Новосибирск вернулась „Весна“», «Кто вернул Новосибирску „Весну“» и так далее. Выпуск специального «весеннего» мерча тоже уже начался: Любаев на круглом столе был в футболке с надписью «Пусть в душе всегда будет Весна».

Туристический потенциал старого неона

Эксперты сходятся во мнении, что советские неоновые вывески — это недооценённый ресурс для привлечения туристов. В Новосибирске даже в те времена, когда конструкции не работали, местные гиды включали их в экскурсионные маршруты. Теперь, когда некоторые вывески зажигаются по вечерам, их привлекательность возрастает многократно.

Возвращение к жизни «Весны», «Радости» и «Косметического кабинета» — лишь начало большого пути. Впереди восстановление самой большой в городе неоновой вывески «При запахе газа в квартире звони 04». Проект по ней согласован, сбор денег объявлен.

Юридический статус советских вывесок. Деньги на их восстановление и содержание

Архитекторы подчёркивают двойственность юридического статуса советских неоновых вывесок. С одной стороны, их ценность уже признана художественным советом города. С другой — отсутствие чёткого регламента оставляет их уязвимыми.

— Ценность этих вывесок художественный совет уже признал в 2024 году. Теперь вопрос: что с этим термином делать, насколько он спасает или не спасает вывески? Как показывает вообще опыт всего человечества, сами нормы по себе ни от кого ничего не спасают. Можно хоть что признать ценностью, но она может быть легко уничтожена, пока не будет признана у нас в России объектом культурного наследия. Вот тут наступают действительно серьёзные санкции, вплоть до уголовных, за уничтожение, за несохранение и так далее. Тут другой вопрос: а нужно ли жителям признавать этот объект культурным наследием или тем, кто хочет потом с этим работать? Потому что работать с объектом культурного наследия очень тяжело. Это дорого, и работать там должны специализированные организации. Поэтому со статусом вывесок пока проблемы. Мы думаем, что с этим делать, — говорит главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

Деньги на восстановление старых неоновых вывесок в городской бюджет не заложены. В настоящее время всё происходит за счёт реставраторов-энтузиастов и тех, кто их поддерживает и переводит посильные суммы.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске обновят дизайн-код для ларьков и киосков.

Фотографии Infopro54. Автор ночных фотографий вывесок — Любим Любаев, тг-канал «Визуальность»

Михаил Абрамов и Максим Сушко заключили новые контракты с ХК «Сибирь»

Автор: Юлия Данилова

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 25-летним нападающим Михаилом Абрамовым. Срок соглашения с хоккеистом составляет два года.

— Абрамов пополнил состав «Сибири» по ходу сезона 2025/2026 в результате обмена с «Торпедо» и провёл за нашу команду 32 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков. Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 91 матч и 42 (24+18) очка, — сообщили в клубе.

Читать полностью

«Дискус» продлил разрешения на строительство парковок в новосибирском микрорайоне

Автор: Юлия Данилова

Компания ООО «Дискус-Строй» продлила разрешения на строительство подземных автостоянок закрытого типа на улице Виктора Шевелева в Кировском районе. В документации отмечается, что это IV этап комплексного освоения земельного участка. Первоначально разрешение на строительство было получено в 2015 году и в 2017 году. Теперь сроки продлены до февраля и апреля 2028 года.

Площадь первого участка составляет 22108 кв. м. Площадь одноэтажного объекта составляет 4540 кв метра. Предполагалась, что на автостоянке будет 168 мест.

Читать полностью

Список опасных растений, за которые будут штрафовать, определяют в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область пока не утвердила перечень опасных инвазивных растений и не решила, какой орган будет за это отвечать. Такой ответ редакция Infopro54 получила от регионального министерства природных ресурсов и экологии.

— В настоящее время в регионе ведётся работа по определению уполномоченного органа для утверждения такого перечня. Вносятся изменения в законы № 325-ОЗ и № 264-ОЗ. Проект закона принят в первом чтении, второе чтение намечено на апрель 2026 года, — говорится в ответе.

Читать полностью

Права россиян на доступ в интернет предложили закрепить законодательно

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесли законопроект о цифровых правах граждан. Документ впервые чётко определяет, как государство будет защищать жителей российских регионов, в том числе новосибирцев, в интернете.

Авторы инициативы объясняют ключевые термины. Например, цифровой платформой предлагают считать сайт или приложение, где пользователи обмениваются информацией. Но под это определение попадают далеко не все ресурсы. Чтобы платформу признали значимой, она должна соответствовать как минимум двум условиям из четырёх: набрать более полумиллиона зарегистрированных пользователей в России, привлекать ежедневно больше ста тысяч активных посетителей из страны, попасть в специальный реестр Роскомнадзора или занять лидирующие позиции на рынке по версии ФАС.

Читать полностью

В Новосибирской области аграрии стали продавать свои земли и фермы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области за последние несколько месяцев на продажу были выставлены десятки ферм, больших земельных участков сельхозназначения и других активов агробизнеса. Так, только на одном из онлайн-ресурсов в марте и апреле опубликовали более 15 соответствующих объявлений.

В объявлениях о продаже не говорится, почему фермер решил прекратить заниматься растениеводством или животноводством. Но в некоторых сообщениях есть указания на то, что фермер готов рассмотреть варианты с обменом сельхозактивов на жильё в Новосибирске. То есть можно предположить, что человек решил сменить образ жизни и профессию. 17 апреля на Зерновом круглом столе об этом тоже зашла речь.

Читать полностью

В Новосибирске состоялся пикет в защиту памятников истории и архитектуры

18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, в Новосибирске состоялся пикет в защиту наследия. Его участниками стали более 30 человек.

Местом проведения пикета стал сквер Лучистый. Общественники планировали провести акцию на традиционной площадке рядом с театром «Глобус», но новосибирская мэрия не согласовала этот вариант.

Читать полностью
