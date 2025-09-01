На контроль за реконструкцией Толмачево в Новосибирске выделили 70 млн рублей

«Ространсмодернизация» ищет подрядчика для строительного контроля за реконструкцией аэропортового комплекса Толмачево. Стартовая цена контракта 70,3 млн рублей. Финансирование предусмотрено в 2027 году, при этом подрядчик должен исполнять свои обязанности в 2025-2027. Срок исполнения контракта — декабрь 2027 года.

В список задач подрядчика будут входить:

анализ соответствия рабочей документации для выполнения работ на объекте утверждённой проектной документации;

проверка обоснованности технических решений и выдача рекомендаций заказчику, согласование корректировок проектных решений, технологических регламентов, графиков выполнения работ, ведомостей объемов работ;

наличие на объекте рабочей документации и внесенных в нее изменений;

контроль за наличием у подрядчика необходимых разрешений в органах местного самоуправления и надзорных органах;

контроль мероприятий подрядчика по экологии и природопользованию, включая расчеты и плату за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в местах производства работ и т.д.

Напомним, в июне в Новосибирске были подведены итоги торгов по выбору подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Начальная цена контракта составляла 6,59 млрд рублей. На тендер была подана всего одна заявка от компании АО «Новосибирскавтодор», с которой заключен контракт.

Победитель должен построить площадку для предполётной обработки самолётов противообледенительными жидкостями (ППО ВС ПОЖ) — 318,1 млн рублей (цена снижена на 8 млн рублей), а также три рулёжные дорожки, стоимость которых составляет почти 102, 56 и 710,7 млн рублей. Кроме того, подрядчик установит светосигнальное оборудование (106,4 млн), радиолокационная станция обзора летного поля (19,6 млн), метеооборудование (44,4 млн) и специальное подземное сооружение для сбора стоков (55 млн).

В перечень работ также включено создание основную аварийно-спасательную станции (ОАСС) — 599,3 млн рублей, учебно-тренировочный комплекс (19,1 млн рублей), а также провести сети водо-, тепло и газоснабжения. Цена по каждой из позиций тендера незначительно снижена.

Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2027 года.

Реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. АО «Новосибирскавтодор» занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. В 2023 году компания выиграла второй тендер по реконструкции аэропортового комплекса. Стоимость контракта составляла 4,9 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что дело на миллиард выиграл аэропорт Толмачёво у Росприроднадзора в Новосибирске. Воздушную гавань обвиняли в загрязнении прилегающего к ней болотного массива.