Рекламодателям

На контроль за реконструкцией Толмачево в Новосибирске выделили 70 млн рублей

  • 01/09/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
На контроль за реконструкцией Толмачево в Новосибирске выделили 70 млн рублей
Подрядчик должен будет мониторить ход работ на площадке

«Ространсмодернизация» ищет подрядчика для строительного контроля за реконструкцией аэропортового комплекса Толмачево. Стартовая цена контракта 70,3 млн рублей. Финансирование предусмотрено в 2027 году, при этом подрядчик должен исполнять свои обязанности в 2025-2027. Срок исполнения контракта — декабрь 2027 года.

В список задач подрядчика будут входить:

  • анализ соответствия рабочей документации для выполнения работ на объекте утверждённой проектной документации;
  • проверка обоснованности технических решений и выдача рекомендаций заказчику, согласование корректировок проектных решений, технологических регламентов, графиков выполнения работ, ведомостей объемов работ;
  • наличие на объекте рабочей документации и внесенных в нее изменений;
  • контроль за наличием у подрядчика необходимых разрешений в органах местного самоуправления и надзорных органах;
  • контроль мероприятий подрядчика по экологии и природопользованию, включая расчеты и плату за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в местах производства работ и т.д.

Напомним, в июне в Новосибирске были подведены итоги торгов по выбору подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Начальная цена контракта составляла 6,59 млрд рублей. На тендер была подана всего одна заявка от компании АО «Новосибирскавтодор», с которой заключен контракт.

Победитель должен построить площадку  для предполётной обработки самолётов противообледенительными жидкостями (ППО ВС ПОЖ) — 318,1 млн рублей (цена снижена на 8 млн рублей), а также три рулёжные дорожки, стоимость которых составляет почти 102, 56 и 710,7 млн рублей. Кроме того, подрядчик установит светосигнальное оборудование (106,4 млн), радиолокационная станция обзора летного поля (19,6 млн), метеооборудование (44,4 млн) и специальное подземное сооружение для сбора стоков (55 млн).

В перечень работ также включено создание основную аварийно-спасательную станции (ОАСС) — 599,3 млн рублей, учебно-тренировочный комплекс (19,1 млн рублей), а также провести сети водо-, тепло и газоснабжения. Цена по каждой из позиций тендера незначительно снижена.

Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2027 года.

Реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. АО «Новосибирскавтодор» занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. В 2023 году компания выиграла второй тендер по реконструкции аэропортового комплекса. Стоимость контракта составляла 4,9 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что дело на миллиард выиграл аэропорт Толмачёво у Росприроднадзора в Новосибирске. Воздушную гавань обвиняли в загрязнении прилегающего к ней болотного массива

Фото Flickr, автор: Gensa Gensa.

267

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : торги реконструкция Аэропорт Толмачево


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На контроль за реконструкцией Толмачево в Новосибирске выделили 70 млн рублей
1/09/25 10:00
Бизнес
В Новосибирске ликвидируется еще одна компания, связанная с «Сибсельмашем»
1/09/25 9:00
Бизнес
Новосибирцы оценили свою удовлетворенность жизнью на 5,8 балла из 10
31/08/25 18:00
Общество
В Минприроды Новосибирской области подписали приказы об отстреле двух медведей
31/08/25 17:00
Общество
Новосибирские школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены
31/08/25 16:00
Общество
В Бердске в ДТП пострадали семь человек, одна женщина скончалась
31/08/25 14:00
Общество
С 1 сентября операторы связи должны будут маркировать звонки с бизнес-номеров
31/08/25 12:00
Бизнес Общество Телекоммуникации
Более половины школьников Новосибирска обучаются на программах допобразования
31/08/25 11:00
Власть Образование Общество
Агентство RAEX составило рейтинг лучших школ Новосибирска
31/08/25 9:00
Образование Общество
Эксперт рассказала новосибирцам о правилах безопасного онлайн-шопинга
30/08/25 19:00
Бизнес Общество
В Новосибирске картофель подешевел до 22 рублей за килограмм
30/08/25 15:00
Общество Экономика
Новосибирский эксперт высказался о маркировке моторных масел с 1 сентября
30/08/25 13:00
Новосибирская предпринимательница победила в конкурсе бизнес-проектов в Москве
30/08/25 12:00
Бизнес
Новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми
30/08/25 11:00
Власть Медицина Общество
Подготовку кадров для технологического лидерства обсудили в Новосибирске
30/08/25 10:00
Власть Образование
Ключевая ставка: что перевесит – инфляционные ожидания или спад ВВП
30/08/25 9:30
Финансы Экономика
Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября в Новосибирске
30/08/25 9:00
Общество
Роспатент, Минэкономразвития и Новосибирская область подписали соглашение
30/08/25 8:00
Бизнес Власть Инновации
Фестиваль «ТехноАрт» стартовал в Новосибирске
29/08/25 19:30
Город Культура
Студенческие стартапы встретились с инвесторами на Технопроме
29/08/25 19:00
Бизнес Технологии
Популярное
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять