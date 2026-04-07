В Новосибирске задержали лжеюристов, обманувших семьи бойцов СВО

В Новосибирске задержаны руководитель и сотрудники юридической компании «Воин вправе». Их подозревают в мошенничестве при работе с участниками специальной военной операции и их семьями, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, с января 2025 года по январь 2026 года в офисе на улице Орджоникидзе, 47, работники фирмы заключали с людьми договоры на юридическую помощь. Стоимость услуг составляла от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

В результате клиенты перевели на счета организации более 11 миллионов рублей. Однако специалисты «Воин вправе» не выполнили свои обязательства. Полученные деньги они похитили с помощью обмана и злоупотребления доверием.

Сейчас шестеро подозреваемых задержаны, им выбирают меру пресечения. Прокуратура Новосибирской области контролирует ход расследования уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Жителей региона, которые пострадали от действий этой организации, просят обратиться к дежурному прокурору по телефону 8-913-379-93-32 или лично в любую прокуратуру области.

