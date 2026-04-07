Кто уходит, кто остаётся: ХК «Сибирь» ждёт ротация 19 хоккеистов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» закончил тяжёлый сезон и начал собирать команду на следующий чемпионат. На пресс-конференции генеральный директор Лев Крутохвостов и главный тренер Ярослав Люзенков рассказали о планах на межсезонье.

Сейчас клуб решает, что делать с 19 игроками, у которых заканчиваются договоры. Кто-то останется, кто-то уйдёт.

Больше всего вопросов вызывают два легионера — Тейлор Бек и Энди Андреофф. Руководство не ругает их за самоотдачу, но травмы сильно повлияли на их игру в конце чемпионата. Теперь врачи клуба проверяют их здоровье, и только потом будет принято решение.

Непонятна и судьба капитана Сергея Широкова. Гендиректор встретится с ним лично, чтобы спросить: хочет ли хоккеист ещё играть или готов перейти на другую работу в клубе. У гендиректора уже есть идея, какую должность предложить Широкову в клубе, если тот решит завершить карьеру.

Окончательные ответы по составу и тренерам появятся в апреле или мае на Попечительском совете. До этого «Сибирь» будет собирать новую команду.

