Рекламодателям

В Новосибирске здание монастыря осталось без воды, идет сбор денег на водопровод

  • 20/10/2025, 12:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске здание монастыря осталось без воды, идет сбор денег на водопровод
Монахи уже несколько месяцев возят воду канистрами

Новосибирский епархиальный мужской монастырь сообщил о том, что здание братского корпуса осталось без водоснабжения. В настоящее время идет сбор пожертвований на строительство нового водопровода.

— В связи с продажей помещений Оловозавода, в братском корпусе, расположенном на ул. Мира возле винаповского моста, отключили подачу воды. Просфорня монастыря находится в этом же здании, наличие воды является строгой необходимостью. Наши батюшки уже три месяца без воды и возят воду канистрами. Зимой это будет делать гораздо сложнее. Все лето шло согласование и подписание документов. На сегодняшний день удалось договориться с Горводоканалом и найти место откуда можно протянуть воду. От точки ввода до корпуса 200м. Стоимость работ за 200 метров 900 000 рублей. Чтобы начать работы, нужна предоплата в 450 000 рублей. Без неё работы не начнутся, — говорится в обращение монастыря.

На момент подготовки материала редакции не удалось связаться с руководством монастыря. Технические подробности сложившейся ситуации с водоснабжением не известны. Но учитывая, что монастырское здание в прошлом имело отношение к оловокомбинату, то можно предположить, что и его коммуникации были связаны с заводскими.

Братский корпус это жилое здание монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Оно расположено по адресу улица Мира, 62А/1. Раньше это был клуб Новосибирского оловокомбината. В открытых источниках нет точной даты его постройки. Судя по архитектурному облику здания, оно было возведено в конце 40-х — начале 50-х годов. История указанного монастыря началась в 1999 году. Братский корпус находится в бывшем клубе уже более двадцати лет. По данным Infopro54, Новосибирской епархии РПЦ в 2014 году было передано в безвозмездное пользование здание площадью 909,40 кв. м на улице Мира.

Снос старых корпусов оловокомбината начался в 2023 году. Редакция рассказывала, как снос комментировал региональный Минпромторг.

Фото Марии Гарифуллиной

1 676

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : монастырь водоснабжение


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бывший глава совета депутатов под Новосибирском выписал себе премии на 1.5 млн
20/10/25 14:30
Власть Право&Порядок
Поджог стал причиной пожара в многоквартирном доме в Новосибирске
20/10/25 14:15
Право&Порядок
В Новосибирской области проекты трех мусорных полигонов отравили на госэкспертизу
20/10/25 14:00
Бизнес Власть Общество
«Пушкинская карта» «переезжает» в другой банк
20/10/25 13:32
Финансы
Жители Новосибирской области стали чаще брать кредиты
20/10/25 13:00
Банки Общество
В Новосибирске здание монастыря осталось без воды, идет сбор денег на водопровод
20/10/25 12:00
Общество
В Новосибирске пройдет фестиваль «Встречи в Сибири»
20/10/25 11:50
Культура
Студенты-медики в Новосибирске потребовали дистанционного обучения
20/10/25 11:00
Образование Общество
Платежи по аренде жилья в Новосибирске «съедает» инфляция
20/10/25 10:00
Бизнес Недвижимость Общество
Заместителю мэра Новосибирска прокуратура выписала штраф
20/10/25 9:30
Власть Общество Право&Порядок
Илья Лихов: Мы входим в эпоху непроверенных данных и искажённой аналитики
20/10/25 9:00
Бизнес
Регионы Сибири ужесточают требования к продаже алкоголя
19/10/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Домовые чаты в регионах России начали переводить в мессенджер MAX
19/10/25 15:00
Бизнес Власть Общество
Мошенники в Новосибирске начали представляться газовиками
19/10/25 13:00
Общество Право&Порядок
Средний чек затрат на спорт в Новосибирске перевалил за шесть тысяч рублей
19/10/25 11:00
Бизнес Общество Спорт
Новосибирских школьников выведут на виртуальные стрельбища
19/10/25 9:00
Власть Образование
Ограничить пальмовое масло в детском питании призвали в Госдуме
18/10/25 17:00
Бизнес Власть
О риске повреждения деревьев под тяжестью снега рассказал биолог из Новосибирска
18/10/25 15:00
Общество
В Новосибирске соцсети назвали одним из репродуктивных рисков для подростков
18/10/25 14:00
Медицина Общество
Для легковых автомобилей цены на ОСАГО в России повысят до 8 665 рублей
18/10/25 13:00
Страхование
Популярное
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Школьники новосибирской гимназии узнали секреты работы в СМИ
2/10/25 10:39
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Новости компаний
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять