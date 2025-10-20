В Новосибирске здание монастыря осталось без воды, идет сбор денег на водопровод

Новосибирский епархиальный мужской монастырь сообщил о том, что здание братского корпуса осталось без водоснабжения. В настоящее время идет сбор пожертвований на строительство нового водопровода.

— В связи с продажей помещений Оловозавода, в братском корпусе, расположенном на ул. Мира возле винаповского моста, отключили подачу воды. Просфорня монастыря находится в этом же здании, наличие воды является строгой необходимостью. Наши батюшки уже три месяца без воды и возят воду канистрами. Зимой это будет делать гораздо сложнее. Все лето шло согласование и подписание документов. На сегодняшний день удалось договориться с Горводоканалом и найти место откуда можно протянуть воду. От точки ввода до корпуса 200м. Стоимость работ за 200 метров 900 000 рублей. Чтобы начать работы, нужна предоплата в 450 000 рублей. Без неё работы не начнутся, — говорится в обращение монастыря.

На момент подготовки материала редакции не удалось связаться с руководством монастыря. Технические подробности сложившейся ситуации с водоснабжением не известны. Но учитывая, что монастырское здание в прошлом имело отношение к оловокомбинату, то можно предположить, что и его коммуникации были связаны с заводскими.

Братский корпус это жилое здание монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Оно расположено по адресу улица Мира, 62А/1. Раньше это был клуб Новосибирского оловокомбината. В открытых источниках нет точной даты его постройки. Судя по архитектурному облику здания, оно было возведено в конце 40-х — начале 50-х годов. История указанного монастыря началась в 1999 году. Братский корпус находится в бывшем клубе уже более двадцати лет. По данным Infopro54, Новосибирской епархии РПЦ в 2014 году было передано в безвозмездное пользование здание площадью 909,40 кв. м на улице Мира.

Снос старых корпусов оловокомбината начался в 2023 году. Редакция рассказывала, как снос комментировал региональный Минпромторг.