В Новосибирской области БПЛА начали следить, где животноводы складируют навоз

В Новосибирской области надзор за животноводческими хозяйствами вышел на новый технологический уровень. Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора впервые применили беспилотные летательные аппараты для контроля за тем, как складируется и обеззараживается навоз.

В течение октября 2025 года с помощью дронов было проведено десять выездных обследований в Искитимском, Колыванском и Ордынском районах. Проверки осуществлялись без предварительного уведомления хозяйствующих субъектов, что позволило получить объективную картину, сообщили специалисты Россельхознадзора. Несмотря на то, что этот инструментарий был применен впервые, он сразу позволил выявить нарушения требований законодательства как при содержании сельскохозяйственных животных, так и при обращении с продуктами их жизнедеятельности. В результате всем проверенным аграриям были объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований.

Пять из этих контрольных мероприятий были специально направлены на проверку соблюдения Федерального закона «О побочных продуктах животноводства» в части хранения и обеззараживания навоза. В отношении трех хозяйств, которые не направили в надзорные органы обязательные уведомления об отнесении образуемых веществ к побочным продуктам животноводства на 2025 год, материалы были переданы в Росприроднадзор для принятия мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. Еще два животновода, хотя и уведомили ведомство в установленный срок, но осуществляли хранение и обеззараживание навоза с нарушениями, за что также получили официальные предостережения.

С 1 марта 2023 года в России действует закон, который регулирует обращение с побочными продуктами животноводства (ППЖ) — навозом, пометом, подстилкой и стоками. Побочные продукты животноводства не признаются отходами, если хозяйство соблюдает установленные требования по их обращению. Это освобождает аграриев от платы за негативное воздействие на окружающую среду и необходимости оформлять лицензию на деятельность с отходами. Закон запрещает хранить навоз вне специализированных площадок, которые должны исключать загрязнение окружающей среды. Вносить переработанные ППЖ в почву можно, соблюдая расстояние не менее 300 метров от жилой застройки.

Нарушение правил обращения с ППЖ влечет административную ответственность по статье 10.8.1 КоАП РФ с наложением штрафов, размер которых для юридических лиц может достигать 600 тысяч рублей.

Ранее редакция подробно рассказывала о том, как «закон о навозе» может повлиять на животноводов в Новосибирской области.