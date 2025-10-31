В Новосибирской области зарегистрировано рекордное снижение цен на картофель

В Новосибирской области зарегистрированы рекордно низкие для 2025 года цены на картофель. По данным Новосибирскстата, на 27 октября средняя цена составила 32,16 рубля за один килограмм.

В 2024 году картофель в Новосибирской области был лидером подорожания. В текущем году он пока входит в число продуктов, которые сильнее всего подешевели. Если сравнивать январские и октябрьские цены, то за десять месяцев снижение составило 36,2%. Самые высокие цены на картофель в регионе были в период с мая по июль, максимальный показатель зарегистрирован на 7 июля — 97,05 рубля. В августе картофель начал дешеветь. С тех пор цены еженедельно снижались, за исключением одной недели, когда был зарегистрирован рост на 20 копеек.

Сезонное уменьшение цен на картофель — это обычное и ожидаемое явление: новый урожай делает овощи борщевого набора доступнее. Но текущую ситуацию аграрии называют нетипичной и нелогичной.

— Я ранее уже говорил, что с учетом всех факторов оптимальная цена картофеля — 50-60 рублей за килограмм. Такие цены позволят производителям продолжать заниматься картофелеводством, и для потребителя это доступная цена. Сильное снижение, которое мы наблюдаем этой осенью, оскорбительно для аграриев. Это какие-то ценовые игры, от которых производители пострадают, — рассказал Infopro54 директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов.

Из-за октябрьских снегопадов и морозов у некоторых хозяйств Новосибирской области часть урожая картофеля погибла. Такая же ситуация в Алтайском крае. При этом за счет высокой урожайности итоговые официальные цифры выглядят не хуже, чем в прошлом году. Согласно данным, которые опубликовал Новосибирскстат, на 1 октября было накопано 201,9 тысячи тонн картофеля, что на 3% больше, чем в 2024 году.

