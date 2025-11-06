Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко рассказал о специфике работы с гуманитарными грузами для СВО, о том, готов ли бизнес принимать участие в их формировании, и о том, почему необходимо усиливать просветительскую работу среди населения по поводу поддержки спецоперации.

По зову сердца

— Евгений, сегодня довольно много организаций занимаются поставками гуманитарной помощи для нужд СВО. Насколько я помню, новосибирское реготделение «Опоры России» было одним из первых кто начал эту работу?

— Это действительно так. Наше региональное отделение «Опоры России» помогает фронту на протяжении последних трех лет. О результатах этой работы мы недавно докладывали губернатору Новосибирской области Андрею Травникову во время его встречи с нашими предпринимателями.

Первые поставки были осуществлены практически сразу после начала специальной военной операции в 2022 году совместно с нашей партией «Единая Россия». В гуманитарный груз вошли товары первой необходимости (питание, теплая одежда, предметы личной гигиены).

Мы активно включились в поддержку наших ребят на фронте по зову сердца, так как понимали, что вариантов быть не может: мы должны быть вместе со своей страной. В тот момент внутри нашего реготделения сформировался устойчивый актив предпринимателей, которым было не все равно, которые были готовы вовлекаться и участвовать в каждом сборе гуманитарной помощи. В основном этот костяк состоит из представителей малого и среднего бизнеса. Многие из них сегодня сами испытывают экономические сложности, но находят в себе и в своих организациях силы и ресурсы, жертвуя какими-то планами, оказывают помощь фронту.

— Если посмотреть ретроспективу за прошедшие годы, можно оценить сколько гуманитарной помощи новосибирские предприниматели по собственной инициативе передали на СВО?

— Сложно сказать, так как мы никогда не собираем такую помощь деньгами. Мы получаем запрос, говорим предпринимателям, что нужно нашим бойцам на передовой, и они привозят все необходимое по списку. Если учесть, что за три года мы организовали уже более 15 гуманитарных миссий, то думаю это точно больше 50 млн рублей.

Причем, еще раз подчеркну, мы не планируем на этом останавливаться, и наши коллеги по «Опоре России» постоянно интересуются, когда будет следующая отправка и что потребуется.

Консолидирующий центр и проводник

— По какому принципу собирается гуманитарная помощь? К вам поступает заявка от бойцов, которые находятся на передовой, либо предприниматели сами предлагают, что могут отправить на СВО?

— В основном мы работаем по заявкам, поступающим в разном формате, от разных воинских частей. Кроме того, мы наладили плотное взаимодействие с администрацией ДНР, с советником главы ДНР, с армейскими складами на территории ДНР, с больницами, от которых получаем запросы.

С особым трепетом и теплом предприниматели нашего отделения отнеслись к потребностям жителей Курской области… Помогали всем активом «Опоры России», и, что немаловажно, в числе первых в нашей стране собрали и отправили большую партию гуманитарного груза прямиком в Курск.

В конце мая 2025 года мы провели очередную гуманитарную миссию, где я представлял наше отделение и лично доставил на Донбасс, в Курахово, большую партию гуманитарного груза, собранную нашими предпринимателями. В эту партию вошли дроны, гидраторы для наших штурмовиков, рации, маскировочные сети и оборудование для водоочистки. Это очень удобное автономное переносное оборудование, которое позволит нашим бойцам, по сути, из любой лужи получать до 5 тысяч литров чистой питьевой воды в сутки.

В последний раз мы привозили теплую одежду для врачей Волновахской районной больницы ДНР.

— Что входит в состав гуманитарной помощи? Это продукция местных предприятий? Либо вам что-то приходится докупать?

— Чаще всего это продукция местного производства. Например, новосибирский производитель одежды пошил около 200 комплектов теплой зимней одежды для бойцов, гражданских и врачей.

Кроме того, члены «Опоры России» занимаются разработкой инновационных беспилотников, кроватей, эвакуационных модулей для транспортирования раненых, которые также применяются на передовой. Мы гордимся своими соотечественниками, разрабатывающими подобную продукцию, и наши бойцы очень благодарны за такую гуманитарную помощь.

В целом реготделение «Опоры России» выступает в роли консолидирующего центра и проводника, который аккумулирует информацию о потребностях фронта, распределяет заказы между предприятиями и компаниями региона, собирает их и обеспечивает доставку. Кроме того, у нас есть определенная просветительская функция, так как не все предприниматели знают о гуманитарных миссиях, о том, что они могут помогать бойцам на СВО. Мы стараемся пропагандировать эту деятельность, рассказывать, что на передовой люди очень нуждаются в этой помощи, которую им могут предоставить те, кто находится в теплом Новосибирске. Поверьте, иногда привезенная из тыла теплая куртка, пачка сигарет, новый дрон дают ребятам энергию, чтобы жить и выполнять дальше свои боевые задачи.

— Существует ли у вас кооперация между региональными отделениями «Опоры России», входящими в них предприятиями? Например, что-то из заказа не производят компании в Новосибирской области, но это можно найти в Нижнем Новгороде, а нижегородцам нужны поставки из новосибирской компании?

— Системного взаимодействия в таком ключе я не припомню. Но точечные вопросы, безусловно, возникают и решаются очень быстро.

Помогать фронту должен каждый

— При поставках гуманитарных грузов один из самых острых вопросов — контроль за тем, чтобы груз был доставлен именно тому, для кого он собирался. Как у вас выстроена эта работа?

— Для нас очень важно, чтобы грузы своевременно доходили до адресатов, поэтому каждую партию мы обязательно сопровождаем. Мой первый личный выезд на Донбасс случился в начале 2024 года, тогда мы с председателем нашего отделения Игорем Саловым лично передали несколько броневиков в прифронтовые военные части, а также медикаменты для врачей Волновахской районной больницы. Среди получателей гуманитарного груза была и наша 24-я мотострелковая бригада.

С 2024 года я регулярно выезжаю на территорию Донецкой Народной Республики. Как правило, вместе со мной едут предприниматели, которые в большей степени помогли собрать партию груза. Таким образом мы вместе контролируем, что поставка дойдет до адресата.

Я наблюдаю, что те предприниматели, которые хотя бы единожды побывали на территории ДНР или сопроводили гуманитарную партию груза, настолько проникаются этой темой, что сами начинают инициировать следующие сборы гуманитарных грузов, проводить свои мини-гуманитарные миссии.

В целом, я считаю, что в эту историю нужно вовлекать не только предпринимателей, но и всех жителей региона и страны, поскольку у предпринимателей ресурс все-таки ограничен.

— Как вы уже отмечали, вы около трех лет организовываете гуманитарные миссии. Подскажите, есть ли у вас какие-то мысли, алгоритмы, как это можно поставить на системную основу и нужно ли это делать?

— Вы знаете, лично я считаю, что каждый из нас должен внести свой вклад в помощь фронту, проявить свою гражданскую позицию, патриотизм. Но я бы не стал говорить, что это должна быть какая-то фиксированная часть, например от зарплаты. Это было бы неправильно. У людей разный уровень дохода, и для кого-то купить килограмм гречки — это уже помощь. А кто-то ходит и плетет сети, делает свечи, супы и т.д., то есть вкладывает в эту работу свой временной капитал. У каждого свой вариант вклада в помощь бойцам.

На мой взгляд, сейчас нужно больше освещать деятельность гуманитарных миссий, проводить более широкую работу с населением, чтобы разъяснять необходимость оказания поддержки фронту. Пока эта работа ведется фрагментарно.

В рамках «Опоры России» мы, к примеру, проводим патриотические выставки, встречи с членами реготделения. В июле 2024 года наше отделение совместно с Российским Союзом молодежи и правительством Новосибирской области организовали выставку под названием «Юность в Огне», которая рассказывала о непростой судьбе жителей Донбасса и том, какой ценой нам дается мирное небо над головой. Выставка больше месяца простояла на Михайловской набережной, где каждый житель мог бесплатно стать ее посетителем.

Мы наблюдаем, что такие активности обеспечивают прирост людей, которые готовы оказывать помощь бойцам — участникам СВО. Возможно, не такой быстрый, как нам бы хотелось, но мы видим, что патриотические настроения в предпринимательском сообществе растут, все больше и больше людей настроены на то, чтобы помогать своей стране, они осознают, что могут внести свой вклад в продвижение наших войск на фронте, и принимают участие в гуманитарных миссиях.

Евгений Мироненко более 15 лет занимается общественно-полезной деятельностью в сфере молодежной политики, а так же развития предпринимательства и волонтерства, что неоднократно было отмечено как региональными, так и федеральными ведомствами, такими как Федеральное Агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ и УФАС. Награжден отличительными нагрудными знаками «За труд на благо города», «За поддержку СВО» и медалью «Участнику СВО». С 2024 года активно занимается сбором и транспортировкой гуманитарных грузов в ЛНР и ДНР для нужд бойцов Специальной Военной Операции. Является организатором военно-патриотических выставок, ведет активную работу по укреплению патриотизма среди молодежи.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские разработчики придумали мини-робота с системой залпового огня.