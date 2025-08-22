Московская компания запускает в Новосибирске проект совместно с Денисом Ивановым

В торговом центре «Сан Сити» скоро появится новый ресторанный проект — «Волковская пивоварня». Он запускается в сотрудничестве между одноименной пивоварней и известным новосибирским ресторатором Денисом Ивановым, сообщает телеграм-канал «Киоск.Рестораны Новосибирска». Ранее на этой площадке работал ресторан Beerman&Пицца. Он закрылся в начале июля.

«Волковская пивоварня» входит в «Московскую Пивоваренную Компанию». Ее сеть состоит из 5 баров в Москве и одного в Перми.

«Московская Пивоваренная Компания» вышла на российский рынок напитков с продуктами собственного производства в сентябре 2008 года. В состав компании входят пивоваренный завод производственной мощностью 8 млн гектолитров в год, собственные дистрибьюторский и логистический центры, расположенные в семи километрах от МКАД (г. Мытищи). С апреля 2024 года, по данным сервиса Контур Фокус, собственником компании является Международная Компания ООО «Эшелон Системс Лимитед», зарегистрированная в калининградском офшоре.

В ресторанную группу Дениса Иванова входят «Т.Б.К. Лонж», Salt, летняя Veranda и новая «#СибирьСибирь», сеть пивных Beerman, сеть кофеен «Чашка кофе», караоке-бар «Ухо&Медведь», рестораны в отелях, кейтеринг, фабрика-кухня, ресторан самообслуживания «Пельмениссимо», «Жерарня».

По данным 2ГИС, в Новосибирске на данный момент работает 268 пивоварен.

Ранее редакция сообщала о том, что Кирилл и Евгений Покровские купили долю в сети Beerman в Новосибирске.