В Новосибирской области могут появиться земские журналисты

С 2026 года в Новосибирской области может быть запущена программа «Земский тренер» по аналогии с «земским доктором», «земским учителем и «земским работником культуры». В ее рамках работники сферы физической культуры и спорта, которые переедут на работу в населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек, смогут получать единовременные компенсации в размере 1 млн рублей (на территории Дальнего Востока и в новых регионах России программа стартует в 2025 году, а размер единовременной выплаты составит 2 млн рублей).

Претенденты на участие в программе должны иметь российское гражданство, а также высшее или среднее профильное образование. Кандидаты обязаны будут заключить договор со спортивной организацией об отработке на новом месте не менее пяти лет.

Стоит отметить, что аналогичную программу предложено создать и для привлечения специалистов в средства массовой информации российской глубинки. С инициативой выступил Союз журналистов России. В профессиональном сообществе уверены, что выплаты и льготы заставят выпускников профильных факультетов обратить внимание на вакансии в малых городах и поселках.

Ранее редакция сообщала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной отработке в государственной системе здравоохранения выпускников медвузов, которые обучаются на бюджетной основе.