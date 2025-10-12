Рекламодателям

«Сибирь-арена» взыскала 3 млн рублей с организатора шоу на льду в Новосибирске

  • 12/10/2025, 11:30
Автор: Оксана Мочалова
ледовое шоу
Московская компания задолжала за аренду

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил исковые требования ГКУ НСО «Сибирь-арена» о взыскании с ООО «Ледовые сезоны» (г. Москва), 3 257 550 рублей. Компания выступала организатором ледового шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+) в декабре 2024 года. В сумму включены 2,4 млн рублей задолженности, 540 тысяч рублей штрафа и 73 260 рублей пени и по день фактического исполнения обязательства

Согласно материалам дела, в августе 2024 года между ГКУ НСО «Сибирь-Арена» и ООО «Ледовые сезоны» был заключен договор по использованию объекта спорта (аренды) для организации шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Стоимость услуг на дату его подписания составила 1,350 млн рублей. Однако в начале декабря компании подписали допсоглашение, по которому срок аренды был увеличен на двое суток, а его стоимость — до 2,7 млн рублей. Оплата по договору должна была быть произведена до 25 декабря. Однако деньги на счет так и не поступили. Не отвечала московская компания и на претензии «Сибирь-Арены».

Суд удовлетворил требования истца. Кроме того, на сумму задолженности ежедневно будет начисляться пеня в размере 0,01%, начиная с 24 сентября 2025 года.

Стоит отметить, что решение не вступило в силу и у сторон есть возможность его обжаловать в Седьмом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Ледовые сезоны» зарегистрировано в Москве в январе 2020 года. Основным видом деятельности компании является организация отдыха и развлечений. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Единственным учредителем компании является Станислав Зылев. Он же значится генеральным директором и единственным сотрудником организации. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 41,822 млн рублей, прибыль — 2,615 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что Минстрой подал иск на миллиарды к генподрядчику ледовой арены в Новосибирске.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

657

