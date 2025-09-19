Вместо «лёгких» денег камера СИЗО: за 35 тысяч житель Краснообска поджёг вышку сотовой связи в Новосибирске

В Новосибирске суд арестовал 18-летнего жителя Краснообска, который поджёг вышку сотовой связи по заданию анонима из Телеграм-канала. Его «гонорар» составил 35 тысяч рублей. «На дело» сибиряк взял с собой двух несовершеннолетних школьника.

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, в дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе города полыхает вышка сотовой связи. Прибывшие на место происшествия полицейские при осмотре повреждённого оборудования и прилегающей к нему территории обнаружили остатки горюче-смазочного материала и зажигалку, которыми воспользовались злоумышленники.

Сотрудники МВД совместно с оперативниками УФСБ задержали новоиспечённого диверсанта.

— Следственным отделом УФСБ в отношении 18-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы, — сообщила пресс-секретарь силового ведомства региона Ирина Зеброва.

Октябрьский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее редакция сообщала об оглашении приговора четверым жителям Новосибирска за поджог релейного шкафа на железной дороге, базовой станции оператора сотовой связи и самолёта Су-24. За совершение диверсий украинские кураторы пообещали им по 250 тысяч рублей каждому. Вместо заветного гонорара новоиспечённые диверсанты получили от 5 до 7, 5 лет лишения свободы.