Вместо «лёгких» денег камера СИЗО: за 35 тысяч житель Краснообска поджёг вышку сотовой связи в Новосибирске

В Новосибирске суд арестовал 18-летнего жителя Краснообска, который поджёг вышку сотовой связи по заданию анонима из Телеграм-канала. Его «гонорар» составил 35 тысяч рублей. «На дело» сибиряк взял с собой двух несовершеннолетних школьника.
Как сообщили в МВД по Новосибирской области, в дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе города полыхает вышка сотовой связи. Прибывшие на место происшествия полицейские при осмотре повреждённого оборудования и прилегающей к нему территории обнаружили остатки горюче-смазочного материала и зажигалку, которыми воспользовались злоумышленники.
Сотрудники МВД совместно с оперативниками УФСБ задержали новоиспечённого диверсанта.
— Следственным отделом УФСБ в отношении 18-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы, — сообщила пресс-секретарь силового ведомства региона Ирина Зеброва.
Октябрьский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Ранее редакция сообщала об оглашении приговора четверым жителям Новосибирска за поджог релейного шкафа на железной дороге, базовой станции оператора сотовой связи и самолёта Су-24. За совершение диверсий украинские кураторы пообещали им по 250 тысяч рублей каждому. Вместо заветного гонорара новоиспечённые диверсанты получили от 5 до 7, 5 лет лишения свободы.
Фото: УФСБ по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru