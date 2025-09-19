Как решать рабочие задачи без участия человека, расскажут новосибирскому бизнесу

Эксперты МТС проведут обучающий вебинар, посвященный созданию AI-агентов без программирования, который будет полезен для новосибирских предпринимателей. В ходе онлайн-семинара участники узнают о способах быстрого внедрения AI-агентов в бизнес-процессы даже при ограниченном бюджете. Будут рассмотрены вопросы делегирования повседневных задач и методы их самостоятельной настройки без привлечения программистов.

Вебинар пройдет на российской платформе МТС Линк, предназначенной для деловой коммуникации. Принять участие рекомендуется руководителям и владельцам бизнеса, а также ИТ-специалистам и менеджерам, заинтересованным в автоматизации бизнес-процессов.

18+