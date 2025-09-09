На МАХ перешли 50 тысяч госслужащих в Новосибирской области

В Новосибирской области госслужащие и сотрудники муниципалитетов начали активно использовать отечественный мессенджер для рабочих коммуникаций. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Переход на платформу MAX проходит по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина от 12 июля.

В правительстве области заявили, что мессенджер уже стал популярным инструментом для деловой переписки. Он позволяет совершать аудио- и видеозвонки любой продолжительности и с любым количеством участников, а также бесплатно отправлять файлы размером до 4 ГБ. Платформа внесена в реестр российского программного обеспечения и обеспечивает надежную защиту данных.

По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, мессенджер предлагает удобные настройки приватности. Пользователи могут включить безопасный режим, чтобы принимать звонки и сообщения только от тех, кто находится в их списке контактов.

На платформе MAX запущен первый региональный чат-бот «Меры соцподдержки». Он помогает участникам СВО и их семьям получать информацию. С помощью этой платформы губернатор и правительство области улучшили взаимодействие с жителями через официальные каналы.

На данный момент к платформе в регионе подключились более 50 тысяч чиновников и бюджетников.

Напомним, глава Новосибирской области Андрей Травников объявил о создании аккаунта в российском мессенджере МАХ в середине августа 2025 года. На сегодняшний день у губернатора 4530 подписчиков.

В июне мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о начале использования мессенджера сотрудниками городской администрации. По его словам, Новосибирск стал одним из первых городов России, где отечественный мессенджер внедрен в повседневную работу органов местного самоуправления. Аккаунта мэра в мессенджере редакции найти не удалось.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска ответили на вопрос об установке мессенджера МАХ. В перспективе российский мессенджер хотят сделать универсальным цифровым инструментом.