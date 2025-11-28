Рекламодателям

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание до -30 градусов

  • 28/11/2025, 08:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области ожидается резкое похолодание до -30
Дорожники выводят на трассы пункты обогрева, а в батареи в квартирах энергетики подадут воду повышенной температуры

28 ноября в Новосибирской области ожидается резкое похолодание и усиление ветра. Об этом жителей региона предупредило региональное МЧС через СМС.

— Ожидается похолодание до -18, местами до -25, ветер северо-западный, ночью местами порывы до 14 м/с, — говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 28 ноября в Новосибирске днем температура будет -10…-12 градусов с понижением к вечеру до -20…-22 градусов. В течение дня небо будет облачным с прояснениями, возможен небольшой снег. На дорогах местами образуется сильная гололедица.

29 ноября прогнозируются уже трескучие морозы -25…-27 в пригороде до -30 ночью. Днем в субботу температура ожидается -21…-23. Синоптики также отмечают, что на протяжении выходных сохранится порывистый ветер, что усилит ощущение холода.

В воскресенье, 30 ноября, ночью температура опустится до -24…-26 градусов в пригороде и до -30 градусов. Днем будет -19…-21 градус.

Энергетики уже начали готовиться к морозам. В СГК сообщили, что воду для батарей нагреют до 100 градусов. Тепло в дома горожан будет поступать не только от теплоэлектростанций, но и от 21 котельной.

В компании пояснили, что для каждого объекта теплоснабжения есть свой температурный график, утверждённый в муниципалитете. Параметры регулируются в зависимости от текущих погодных условий и прогнозов Гидрометцентра.

Сотрудники компании приступили к работе в режиме повышенной готовности. Специалисты осматривают теплотрассы, чтобы найти возможные неполадки. На дневном дежурстве 95 бригад, а круглосуточно дежурят 24 аварийные команды.

В Новосибирской области к предстоящим морозам также подготовили мобильные пункты обогрева и 1367 единиц техники. Дорожные службы региона перешли в режим повышенной готовности. Если автомобиль сломается или замерзнет, водитель может обратиться за помощью. Подрядчики доставят его до ближайшего теплого места. С согласия владельца машины они также могут эвакуировать автомобиль в отапливаемый бокс.

По данным Гидрометцентра РФ резко похолодание ожидается и в других регионах Сибири. Например, на юге Таймыра прогнозируют мороз до -48 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожники предупредили о сильном гололеде в Новосибирской области.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : похолодание погода мороз


