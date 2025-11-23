Дорожники предупредили о сильном гололеде в Новосибирской области

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области сообщило, что проезд по всем трассам обеспечен, несмотря на сложные погодные условия. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в регионе идут осадки в виде мокрого снега, резко меняется температура и усиливается ветер. Из-за этого на дорогах образовалась гололедица.

На юго-западе области сложилась особо сложная ситуация из-за дождя, который усилил гололед. Однако движение по региональным трассам не прекращалось.

— Экипажи дорожных служб продолжают работу в сложных погодных условиях, — отметили в ТУАД.

Из-за плохой погоды водителям стоит быть осторожнее. Держите безопасную дистанцию, соблюдайте правила и не превышайте скорость. По возможности лучше отказаться от поездок на личном автомобиле.

На трассах работают пять подрядчиков. Метеорологи предупреждают, что погода будет ухудшаться. Поэтому дорожные службы продолжат работать в усиленном режиме.

