В Новосибирской области по-прежнему не хватает врачей

Эксперты hh.ru подвели итоги октября и выяснили, где в Новосибирской области сохраняется нехватка кадров. Они также проанализировали, как изменилось соотношение спроса и предложения на рабочую силу за последние десять месяцев.

В октябре в Новосибирской области на одну вакансию приходилось 8,4 резюме. Для сравнения, по всей России этот показатель сейчас составляет 7,3 резюме на вакансию, а в Сибирском федеральном округе — 8,0. Это говорит о том, что на рынке труда у работодателей есть выбор.

С начала 2025 года в Новосибирской области индекс соотношения количества резюме к вакансиям вырос на 3,9 п.п. Это соответствует общероссийскому тренду. Сейчас в регионе на одну вакансию приходится 4,5 резюме. В медицине и фармацевтике ситуация иная: на каждую вакансию — лишь 2,5 резюме. Это ниже нормы, которая составляет от 4,0 резюме.

На местном рынке труда нет дефицита работников в некоторых профессиях:

Розничный сектор: 4,4 резюме на вакансию

Производство: 4,7 резюме на вакансию

Строительство: 5,0 резюме на вакансию

Рабочий персонал: 6,3 резюме на вакансию

Высокий уровень конкуренции наблюдается в следующих направлениях:

Стратегия, инвестиции, консалтинг: 37,9 резюме на вакансию

Искусство, развлечения, массмедиа: 36,2 резюме на вакансию

Высший и средний менеджмент: 29,1 резюме на вакансию

Маркетинг, реклама, PR: 22,3 резюме на вакансию

Когда растет конкуренция за рабочие места в определенных сферах, компании предъявляют более высокие требования к компетенциям кандидатов. Чтобы получить желаемую должность, соискателям необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, чтобы соответствовать запросам рынка.

