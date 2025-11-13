В Новосибирской области по-прежнему не хватает врачей

Эксперты hh.ru подвели итоги октября и выяснили, где в Новосибирской области сохраняется нехватка кадров. Они также проанализировали, как изменилось соотношение спроса и предложения на рабочую силу за последние десять месяцев.
В октябре в Новосибирской области на одну вакансию приходилось 8,4 резюме. Для сравнения, по всей России этот показатель сейчас составляет 7,3 резюме на вакансию, а в Сибирском федеральном округе — 8,0. Это говорит о том, что на рынке труда у работодателей есть выбор.
С начала 2025 года в Новосибирской области индекс соотношения количества резюме к вакансиям вырос на 3,9 п.п. Это соответствует общероссийскому тренду. Сейчас в регионе на одну вакансию приходится 4,5 резюме. В медицине и фармацевтике ситуация иная: на каждую вакансию — лишь 2,5 резюме. Это ниже нормы, которая составляет от 4,0 резюме.
На местном рынке труда нет дефицита работников в некоторых профессиях:
Высокий уровень конкуренции наблюдается в следующих направлениях:
Когда растет конкуренция за рабочие места в определенных сферах, компании предъявляют более высокие требования к компетенциям кандидатов. Чтобы получить желаемую должность, соискателям необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, чтобы соответствовать запросам рынка.
Ранее редакция сообщала о том, что медианная зарплата на удалёнке выросла до 76 тысяч рублей в Новосибирске.
