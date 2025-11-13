Налоговики ищут прибыль у новосибирского бизнеса

УФНС Новосибирской области ведет работу по увеличению поступлений в бюджет по налогу на прибыль. Например, налоговики активизировали работу с убыточными организациями. Об этом, выступая на VI Новосибирском налоговом форуме, сообщил руководитель УФНС региона Геннадий Морозов.

— По результатам этой работы 192 налогоплательщика уменьшили убытки на 2,3 млрд рублей, из них почти половина отразили прибыль в размере 16 млрд рублей, — подчеркнул Морозов.

Кроме того, за счет мероприятий с застройщиками в бюджет дополнительно поступили 194 миллиона рублей. Сумма доначислений по млн в отрасли рискам составляет 950 млн рублей. За счет отработки риска по занижению базы по налогу на прибыль при продаже автомобилей, ранее приобретенных организациями в лизинг, в бюджет поступили 32 млн рублей.

В целом поступления по налогу на прибыль в Новосибирской области по итогам трех кварталов 2025 года составили 56,2 млрд рублей (-12,3% к 2024 году). Наибольшее снижение прибыли произошло в добыче полезных ископаемых — 9,7 млрд, оптовой торговле — 9,3 млрд и финансовой/страховой деятельности — 7,6 млрд.

— Основная причина — рост процентов по кредитам, курсовая разница, снижение выручки, в том числе экспортной, рост транспортных расходов в связи с нарушением логистических связей при импорте товара, — констатировал Морозов.

Он пояснил, что проценты к уплате по долговым обязательствам у компаний Новосибирска выросли в 2025 году на 33 млрд рублей или в полтора раза. Наиболее заметно это в финансово-банковском секторе экономики, транспортной отрасли и обрабатывающем производстве.

При увеличении долговой нагрузки организаций выпадающие суммы налога на прибыль составили 8,2 млрд рублей, в том числе в областной бюджет — 5,6 млрд. В итоге компании предоставляют декларации об уменьшении налоговых обязательств. Так, в январе–сентябре областной бюджет вернул бизнесу более 15 млрд рублей, это на 623 млрд или 4,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

— Причиной роста возврата является снижение прибыли и, как следствие, превышение выплаченных авансовых платежей на причисленной по итогам отчетного периода суммы налога на прибыль, — констатировал Геннадий Морозов.

При этом ряд отраслей увеличили отчисления по налогу на прибыль в совокупности на 17,8 млрд рублей. Среди них ИТ-отрасль и связь — на 9,3 млрд, наука — 4 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские компании в целом сократили платежи по налогу на прибыль на 12 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.