Тренер извинился за команду: ХК «Сибирь» потерпел одиннадцатое поражение подряд

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Минское «Динамо» обыграло новосибирский клуб «Сибирь» со счётом 7:0, сообщили в пресс-службе клуба.
Для «Сибири» это стало одиннадцатым поражением подряд. Главный тренер извинился перед болельщиками на пресс-конференции.
— Счёт на табло. Сегодня настал тот день, когда я хочу извиниться за игру команды перед болельщиками. Функциональное состояние команды ни в какие ворота не лезет, отсюда все ключевые моменты, которые мы проигрываем в скорости, в мышлении, в борьбе, — отметил Вячеслав Буцаев.
Журналисты спросили главного тренера, не собирается ли он покинуть команду из-за случившегося. Этот вопрос волнует болельщиков, ведь «полтора миллиона жителей Новосибирска никогда не испытывали такого стыда за «Сибирь».
— Мы тоже очень недовольны результатом. Я уже спросил в раздевалке — не хочет ли кто-то со мной пойти на пресс-конференцию и ответить на этот вопрос, на неприятные вопросы? Желающих не оказалось, — заявил главный тренер.
В следующем матче «Сибирь» из Новосибирска сыграет с московским «Динамо». Поединок состоится в субботу, 15 ноября.
Ранее редакция сообщала о том, что пять игроков ХК «Сибирь» травмированы и выбыли из состава.
Источник фото: ХК Сибирь
