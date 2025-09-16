3,5 тыс ипотечных кредитов выдали ИТ-специалистам в НСО благодаря господдержке

Правительство Новосибирской области акцентирует внимание на продвижении информационных технологий, стремясь укрепить позиции региона в качестве одного из ведущих ИТ-центров России, а также одного из лидеров по подготовке ИT-специалистов, распространении инновационных цифровых решений, поставке оборудования и развитии инфраструктуры центров обработки данных.

По инициативе губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, региональные программы поддержки ориентированы на развитие кадрового потенциала, включая дополнительные выплаты молодым преподавателям ИТ-специальностей и единовременные вознаграждения учителям информатики, победившим в предметных олимпиадах.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил активное участие ИТ-компаний в подготовке и повышении квалификации кадров, выразив им признательность. Благодаря совместным усилиям в вузах и колледжах создано около 40 цифровых лабораторий и кафедр. С 2024 года новосибирским ИТ-фирмам доступен инвестиционный налоговый вычет при передаче имущества или средств образовательным учреждениям.

В регионе реализованы все федеральные меры поддержки ИТ-индустрии. Особой популярностью пользуется льготная ипотека. В 2025 году сотрудники ИТ-компаний получили около 500 кредитов на сумму 3,4 млрд рублей. С момента запуска программы в 2022 году выдано более 3,5 тысяч ИТ-ипотек на общую сумму 24,5 млрд рублей.

Сфера демонстрирует устойчивый рост. Вклад «Информации и связи» в валовой региональный продукт превышает 4%, что сравнимо с показателями сельского хозяйства и строительства, и выше среднего по стране и Сибири. Темпы роста выручки и налоговых поступлений в первом полугодии составляют около 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона за 6 месяцев превысили 7 млрд рублей. В регионе зарегистрировано свыше 3 тысяч ИТ-компаний, общий оборот которых в 2024 году превысил 190 млрд рублей. Среди наиболее известных компаний – Элтекс, Юзергейт, 2ГИС, ЦФТ, Арка Технолоджиз. Открыты представительства крупнейших российских цифровых экосистем – Яндекс, Сбер, VK. В отрасли работает около 30 000 специалистов. В рейтинге РУССОФТ Новосибирская область занимает 4 место по развитию программного обеспечения.