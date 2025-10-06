Вице-спикер новосибирского заксобрания от КПРФ думает о выдвижении в Госдуму

Вице-спикер заксобрания Новосибирской области и руководитель фракции КПРФ Роман Яковлев задумался об участии в выборах депутата Госдумы РФ по одномандатному округу №138. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— В настоящий момент идет обсуждение будущих федеральных выборов в партийных организациях, поступают предложения с мест о моем участии в них как кандидата по 138-му одномандатному округу. Я обязательно приму участие в выборах 2026 года. В каком статусе? Это будет зафиксировано чуть позже, по итогам решения партии, — рассказал политик.

Роман Яковлев уже баллотировался в Госдуму на этом округе в 2021 году. Тогда победу одержал представитель «Единой России» Виктор Игнатов, набрав 35,88% голосов. Роман Яковлев занял второе место с 28,31%.

Барабинский одномандатный округ №138 охватывает Ленинский и Кировский районы Новосибирска. В его состав также входят семь районов области. Выборы в Госдуму РФ состоятся в сентябре 2026 года.

В кулуарах также обсуждается, что от ЛДПР на выборы в Госдуму может пойти Анна Терешкова. Она также прошла от партии в восьмой созыв регионального парламента.

Ранее редакция сообщала о том, что Роман Яковлев получил пост вице-спикера регионального парламента восьмого созыва.