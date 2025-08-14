В Бердске улучшили качество мобильной связи

В Бердске улучшено покрытие сотовой сети благодаря модернизации цифровой экосистемы МТС. Инженеры компании ввели в эксплуатацию современные телекоммуникационные устройства, провели обновление имеющегося оборудования и оптимизировали распределение частот, сделав акцент на стандарт LTE.

Жители и гости Бердска смогут оценить улучшение качества мобильной связи в различных частях города, включая Центральный район, Ленинский, микрорайон Раздольный, а также в южной и северной частях города. Повышение качества покрытия стало возможным благодаря отказу от технологии 3G и перенаправлению высвободившихся частот на более прогрессивный стандарт LTE.