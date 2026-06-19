Новосибирские застройщики увеличили выручку от продажи жилья

Спрос перераспределяется в регионы

С января по июнь 2026 года девелоперы Новосибирской области увеличили выручку от продажи жилых помещений по ДДУ на 7,54% (до 30,5 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В лидерах по приросту выручки в сегменте девелопмента в стране оказался Красноярск — на 53,33%, до 17,5 млрд рублей. В топ-10 также вошел Омск (7 место) — рост на 32,38%, до 6,2 млрд. По мнению экспертов «Движение.ру», это говорит о достаточно активном восстановлении или перераспределении спроса в региональных центрах.

Новосибирские застройщики по динамике роста выручи оказались на 13 месте среди городов-миллионников.

Для сравнения, общероссийский рынок за год просел на 2,6% в рублях при росте на 2,4% в штуках. В Москве падение еще более серьезное — 31,87%, до 539,6 млрд рублей

— Первичный рынок недвижимости постепенно выходит из фазы ажиотажного спроса, характерного для конца 2025-го – начала 2026-го, и переходит к более ровной модели продаж. Девелоперы сохраняют высокий денежный оборот, но обеспечивается он уже не столько количеством сделок, сколько структурой предложения, ценовыми параметрами и неравномерной динамикой отдельных локальных рынков, — отмечают аналитики компании.

Эксперты считают, что для девелоперов это означает переход в более сложную фазу цикла, когда сам по себе высокий спрос уже не гарантирован внешними стимулами, а результаты продаж все сильнее зависят от продуктовой стратегии, ценового позиционирования и способности проекта попадать в реальный платежеспособный спрос.

Больше миллиарда

По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, суммарная выручка по ДДУ у девелоперов региона выше, чем по статистике «Движения.ру» — более 37 млрд рублей.

— За 5 месяцев выручку больше 1 млрд рублей показали 10 застройщиков области, следующие 10 компаний реализовали новостроек на 500-800 млн рублей, еще 17 застройщиков получили выручку 250-450 млн рублей, — констатировал эксперт.

В топ-10, по его словам, вошли следующие компании:

«Брусника»,

«КПД-Газстрой»,

ГК «Расцветай»,

ГК СМСС,

ГК «Союз»,

«Группа Мета»,

«ТАК.Телецентр»,

ГК «Первый строительный фонд»,

ГК «Поляков»,

ГК «Астон».

Падение продаж ускоряется

Стоит отметить, что, по данным Новосибирскстата, за январь-апрель 2026 года девелоперы региона выполнили работы на 79 млрд рублей — на 37,3% меньше, чем годом ранее. При этом оборот организаций из сферы строительства составил 85,6 млрд (+10,2%). За этот период в регионе были созданы 140 строительных организаций, ликвидировано 238. 63,8% организаций из сферы строительства закончили первый квартал с прибылью — 826,5 млн рублей (на 41% меньше, чем в первом квартале 2025 года). 36% показали убыток — 791,6 млн (+11,8%).

Просроченная кредиторская задолженность строительных компаний за квартал составила 20,8 млрд рублей, из них 8,8 млрд — долг поставщикам, 1,4 млрд — в бюджет, 262,9 млн — в социальный фонд.

По данным Сергея Николаева, продажи новостроек за 5 месяцев 2026 года снизились по сравнению с предыдущим годом на 2,5%. В мае падение год к году составило уже 16,8%.

— За 5 месяцев застройщиками региона были проданы по ДДУ 5 077 квартир и апартаментов. Средняя площадь реализованной квартиры составила 47,9 кв.м. Средневзвешенная цена квадрата в сделках по ДДУ — 154 905 рублей, что на 5% больше, чем в 2025 году, — отметил эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики обеспокоены новыми ограничениями на рынке КРТ в Новосибирске. Девелоперы не исключают переток компаний в другие регионы, где условия работы более лояльны.