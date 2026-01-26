Более миллиона рублей взыскали с жительницы Новосибирска за неоплаченный утильсбор

С банковского счета 55-летней жительницы Новосибирска судебные приставы списали 1 134 000 рублей по решению суда.

Женщине предписано выплатить долг таможне. Причиной взыскания стал неоплаченный утилизационный сбор за Land Rover Range Rover 2022 года, ввезенный в Россию.

— По истечении срока для добровольного исполнения судебный пристав-исполнитель вынесла постановление об аресте денежных средств на ее банковском счете, а затем обратила на них взыскание, — говорится в сообщении ГУ ФССП России по Новосибирской области.

На счете оказалось достаточно денег, чтобы полностью погасить долг: 841 000 рублей — это основной долг, а 293 000 рублей — пени за просрочку. После того как средства были перечислены взыскателю, исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

Напомним, с 1 января 2026 года произошла очередная плановая индексация утилизационного сбора на ввозимые автомобили — на 10-20% в зависимости от характеристик транспортного средства. Это повышение является частью долгосрочного правительственного плана, рассчитанного до 2030 года.

Особенно заметен рост для мощных автомобилей. Например, для нового Volkswagen Tiguan с двигателем 220 л.с. утильсбор увеличился на 158 000 рублей и составил 953 000 рублей. Ранее, 1 декабря 2025 года, также вступили в силу новые правила расчета, лишившие льгот автомобили с двигателем мощнее 160 л.с., ввозимые физическими лицами для личного пользования. Это привело к резкому увеличению сборов на такие машины, сравняв их с платежами для коммерческих импортеров.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы начали скупать машины с мощными двигателями.