Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Авто Общество

Более миллиона рублей взыскали с жительницы Новосибирска за неоплаченный утильсбор

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Сибирячка купила за границей дорогой кроссовер Range Rover

С банковского счета 55-летней жительницы Новосибирска судебные приставы списали 1 134 000 рублей по решению суда.

Женщине предписано выплатить долг таможне. Причиной взыскания стал неоплаченный утилизационный сбор за Land Rover Range Rover 2022 года, ввезенный в Россию.

— По истечении срока для добровольного исполнения судебный пристав-исполнитель вынесла постановление об аресте денежных средств на ее банковском счете, а затем обратила на них взыскание, — говорится в сообщении ГУ ФССП России по Новосибирской области.

На счете оказалось достаточно денег, чтобы полностью погасить долг: 841 000 рублей — это основной долг, а 293 000 рублей — пени за просрочку. После того как средства были перечислены взыскателю, исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

Напомним, с 1 января 2026 года произошла очередная плановая индексация утилизационного сбора на ввозимые автомобили — на 10-20% в зависимости от характеристик транспортного средства. Это повышение является частью долгосрочного правительственного плана, рассчитанного до 2030 года.

Особенно заметен рост для мощных автомобилей. Например, для нового Volkswagen Tiguan с двигателем 220 л.с. утильсбор увеличился на 158 000 рублей и составил 953 000 рублей. Ранее, 1 декабря 2025 года, также вступили в силу новые правила расчета, лишившие льгот автомобили с двигателем мощнее 160 л.с., ввозимые физическими лицами для личного пользования. Это привело к резкому увеличению сборов на такие машины, сравняв их с платежами для коммерческих импортеров.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы начали скупать машины с мощными двигателями.

Источник фото: Freepik / Автор — wirestock

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Авто Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : утильсбор приставы ГУ ФССП по Новосибирской области автомобиль

172
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирской области реконструируют путепровод через железную дорогу
Следующая статья
«Минус с пятизначной суммой»: жители Новосибирска оказались в долгах при попытке смены мобильного оператора

«Минус с пятизначной суммой»: жители Новосибирска оказались в долгах при попытке смены мобильного оператора

Автор: Артем Рязанов

Двенадцать лет назад в России появился сервис Mobile Number Portability (MNP), который позволял абонентам менять оператора, сохраняя свой номер за небольшую плату. Сейчас эта услуга становится менее популярной: операторы больше ориентированы на удержание клиентов, чем на привлечение новых. MNP был внедрен в 2013 году, когда уровень проникновения мобильной связи достиг 159%, что говорило о насыщении рынка.

Одно из главных условий отказа в переносе номера — задолженность на балансе. Однако в начале 2026 года абоненты, подававшие заявки на MNP, обнаружили на счетах «минусы» с пятизначными суммами. Связь не блокировалась, а при отказе от переноса номера долги исчезали, выяснил Atas.info.

Читать полностью

«Кто работать будет?»: в Новосибирске предлагают на час увеличить пребывание детей в детсадах

Автор: Юлия Данилова

Работу ясельных групп и детсадов в России нужно продлить до 20:00. Об этом на минувшей неделе заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это необходимо для того, чтобы у матерей была мотивация как можно быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию.

В Минпросвещения России сегодня пояснили, что режим работы детсадов может корректироваться с учетом занятости родителей. Этот вопрос рассматривается на уровне региона, органов МСУ и самого детского сада.

Читать полностью

Сенатор предложил открывать в России «Чебурляндии» — аналоги «Диснейленда»

Автор: Артем Рязанов

Айрат Гибатдинов, член Совета Федерации по культуре, предложил создать в России парки развлечений, подобные «Диснейленду», но с отечественными героями мультфильмов и игр.

— Наши родные Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, герои «Ну, погоди!», «Простоквашино» стали той культурной вселенной, которая действительно способна конкурировать с западными франшизами, — сказал парламентарий ТАСС.

Читать полностью

Ситуацию с участками для льготников в Новосибирске контролирует Генпрокуратура

Автор: Юлия Данилова

Ситуация с предоставлением земельных участков для многодетных и льготников в Новосибирской области находится на контроле Генпрокуратуры. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области. В частности, речь идет об обращении многодетного отца Сергея Митяева, которое поступило в ведомство в июне 2025 года.

Напомним, семья получила участок в Коченевском районе в 2018 году. После того, как сошел снег выяснилось, что рядом находится водоочистное сооружение, а почва похожа на болото и у семьи не хватит средств для ее облагораживания. С тех пор Митяев обивает пороги органов власти с просьбой заменить участок.

Читать полностью

В Новосибирской области в 2025 году выросло число рождённых первенцев

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в Новосибирской области зарегистрировали 9877 актов о рождении первых детей. В 2024 году таких актов было 9623.

Среди молодых матерей (14–21 год) в 2025 году родилось 2022 первенца, что на 60 меньше, чем в 2024 году (2082). У женщин старше 40 лет появилось на свет 235 первых детей, а в 2024 году — 212.

Читать полностью

Рейтинг работодателей для молодежи создадут в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Губернатор региона Андрей Травников поручил разработать рейтинг работодателей, отражающий привлечение ими молодёжи региона. Он будет учитывать, насколько активно бизнес привлекает молодёжь, выпускников, какой у них процент трудоустройства, закрепления.

— Нужно формировать мнение, что привлечение молодёжи, выпускников СПО и вузов для работодателя — это не только решение собственной кадровой проблемы, но и важная общественная миссия — дать возможность молодым людям раскрыться максимально быстро по специальности, — заявил Травников.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Недвижимость

Почти 50 тысяч новосибирцев получают доходы от сдачи имущества в аренду

Власть

Третий модуль программы «Герои НовоСибири» стартовал в РАНХиГС

Общество

«Минус с пятизначной суммой»: жители Новосибирска оказались в долгах при попытке смены мобильного оператора

Авто Общество

Более миллиона рублей взыскали с жительницы Новосибирска за неоплаченный утильсбор

Власть

В Новосибирской области реконструируют путепровод через железную дорогу

Бизнес Финансы

Новосибирцы назначают финансовых помощников

Власть Общество

«Кто работать будет?»: в Новосибирске предлагают на час увеличить пребывание детей в детсадах

Общество

Сенатор предложил открывать в России «Чебурляндии» — аналоги «Диснейленда»

Власть Общество

Ситуацию с участками для льготников в Новосибирске контролирует Генпрокуратура

Финансы

Обновленное отделение ВТБ открылось в Карасуке

Общество

В Новосибирской области в 2025 году выросло число рождённых первенцев

Бизнес Власть Общество

Рейтинг работодателей для молодежи создадут в Новосибирской области

Общество Экономика

Новосибирский экономист объяснил, что будет после снижения курса доллара до 75 ₽

Право&Порядок

Сооснователь новосибирского ПТК-30 Антон Коновалов скрылся от суда

Власть Недвижимость

Более 19 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Бизнес Власть

«Никакой зачистки»: губернатор Новосибирской области поручил проверить самовольную застройку

Спорт

Чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Локтионов теперь играет за Новосибирск

Бизнес Общество

«Продаем только за наличку»: новосибирские предприниматели начали отказывать покупателям с картами

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности