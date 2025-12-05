«Нежилой фонд» с пропиской: в Новосибирске через суд выселяют восемь семей

В Новосибирске восемь семей, проживающих в доме по улице Дуси Ковальчук, столкнулись с судебными исками о выселении без предоставления альтернативного жилья. Сотрудники сферы ЖКХ, жили в доме по договорам социального найма десятки лет и платили за аренду символическую арендную плату.
— Раньше эти помещения были жилыми. У нас таких восемь квартир – двушки и трёшки, даже четырёхкомнатные есть. Однокомнатных нет. У нас даже нумерация в подъезде начинается из подвала, с нас. У нас открыты все лицевые счета, мы тут прописаны. У меня – я, дочь и мой внук. А теперь мэрия решила, что раз они вывели эти квартиры из жилого фонда – а это было очень давно – то мы тут не можем проживать. А куда нам идти? — рассказала Горсайту жительница дома Тамара.
По информации ЖЭУ-16 ООО «НЖК» в данных помещениях проживают 12 человек, в том числе один несовершеннолетний и два пенсионера. Договоры социального найма были заключены с людьми в 2002-2005 годах.
В департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города изданию пояснили, что в реестре муниципального имущества эти 388,3 кв. метров числятся как нежилые.
— Возможность признания и оформления данных нежилых помещений жилыми исключена в силу действующих строительных, санитарных норм и правил. Данные люди не состоят на учёте нуждающихся в жилье. Законные основания для оформления мэрией города Новосибирска с гражданами правоотношений на занимаемые метры с целью их проживания отсутствуют, – уточнили в мэрии.
При этом жильцы прописаны по этим адресам и ведут лицевые счета. Попытки через суд приватизировать занимаемые метры были безуспешными.
Теперь городские власти подали иск об освобождении площадей без предоставления другого жилья в связи с необходимостью использовать помещения для муниципальных нужд. На вопрос, почему люди смогли легально проживать в «нежилых» помещениях десятки лет, заключая договоры и получая прописку, в мэрии ответить не смогли. Судьбу семей решит суд, очередное заседание которого назначено на январь 2026 года.
