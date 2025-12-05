Рекламодателям

«Нежилой фонд» с пропиской: в Новосибирске через суд выселяют восемь семей

  • 05/12/2025, 11:30
Автор: Оксана Мочалова
выселение
Люди десятки лет жили в квартирах, которые юридически не являются жильем

В Новосибирске восемь семей, проживающих в доме по улице Дуси Ковальчук, столкнулись с судебными исками о выселении без предоставления альтернативного жилья. Сотрудники сферы ЖКХ, жили в доме по договорам социального найма десятки лет и платили за аренду символическую арендную плату.

— Раньше эти помещения были жилыми. У нас таких восемь квартир – двушки и трёшки, даже четырёхкомнатные есть. Однокомнатных нет. У нас даже нумерация в подъезде начинается из подвала, с нас. У нас открыты все лицевые счета, мы тут прописаны. У меня – я, дочь и мой внук. А теперь мэрия решила, что раз они вывели эти квартиры из жилого фонда – а это было очень давно – то мы тут не можем проживать. А куда нам идти? —  рассказала Горсайту жительница дома Тамара.

По информации ЖЭУ-16 ООО «НЖК» в данных помещениях проживают 12 человек, в том числе один несовершеннолетний и два пенсионера. Договоры социального найма были заключены с людьми в 2002-2005 годах.

В департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города изданию пояснили, что в реестре муниципального имущества эти 388,3 кв. метров числятся как нежилые.

— Возможность признания и оформления данных нежилых помещений жилыми исключена в силу действующих строительных, санитарных норм и правил. Данные люди не состоят на учёте нуждающихся в жилье. Законные основания для оформления мэрией города Новосибирска с гражданами правоотношений на занимаемые метры с целью их про­живания отсутствуют, – уточнили в мэрии.

При этом жильцы прописаны по этим адресам и ведут лицевые счета. Попытки через суд приватизировать занимаемые метры были безуспешными.

Теперь городские власти  подали иск об освобождении площадей без предоставления другого жилья в связи с необходимостью использовать помещения для муниципальных нужд. На вопрос, почему люди смогли легально проживать в «нежилых» помещениях десятки лет, заключая договоры и получая прописку, в мэрии ответить не смогли. Судьбу семей  решит суд, очередное заседание которого назначено на январь 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что Госдума отказалась защищать компенсации за аварийное жилье от взыскания долгов. 

иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : суд договор социального найма выселение


Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Сегодня никто не хочет сидеть на скамье запасных — ни спортсмены, ни бизнесмены, ни обычные люди
