В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

В России обсуждается идея ограничить годовые траты граждан на маркетплейсах. Предложение заключается во введении персонального лимита на покупки в интернете.

Как объяснила изданию «Абзац» общественный деятель Екатерина Шульгина, онлайн-площадки сделали шопоголизм массовым явлением. Многие люди ради ненужных вещей берут кредиты и попадают в долговую яму.

Лимит, по её замыслу, должен быть ежегодным. Пользователь сможет распределить его по разным категориям товаров. Например, если человек запланировал ремонт, он устанавливает себе бюджет на стройматериалы и мебель. Сюда же закладывает траты на подгузники или другие регулярные покупки. В итоге расходы становятся предсказуемыми и осознанными, а не импульсивными.

Такой механизм также призван защитить покупателей от агрессивного маркетинга, случайных списаний и приобретения совершенно ненужных вещей.

Стоит отметить, что в начале 2025 года обсуждалась возможность внедрения функции самозапрета на покупки в интернет-магазинах. Идея предполагала добровольное ограничение трат на маркетплейсах по аналогии с самозапретом на кредиты. Однако эксперты назвали подобную идею обычным хайпом.

