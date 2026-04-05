В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Автор: Оксана Мочалова

Идея призвана остановить шопоголизм и кредиты

В России обсуждается идея ограничить годовые траты граждан на маркетплейсах. Предложение заключается во введении персонального лимита на покупки в интернете.

Как объяснила изданию «Абзац» общественный деятель Екатерина Шульгина, онлайн-площадки сделали шопоголизм массовым явлением. Многие люди ради ненужных вещей берут кредиты и попадают в долговую яму.

Лимит, по её замыслу, должен быть ежегодным. Пользователь сможет распределить его по разным категориям товаров. Например, если человек запланировал ремонт, он устанавливает себе бюджет на стройматериалы и мебель. Сюда же закладывает траты на подгузники или другие регулярные покупки. В итоге расходы становятся предсказуемыми и осознанными, а не импульсивными.

Такой механизм также призван защитить покупателей от агрессивного маркетинга, случайных списаний и приобретения совершенно ненужных вещей.

Стоит отметить, что в начале 2025 года обсуждалась возможность внедрения функции самозапрета на покупки в интернет-магазинах. Идея предполагала добровольное ограничение трат на маркетплейсах по аналогии с самозапретом на кредиты. Однако эксперты назвали подобную идею обычным хайпом.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск попал в лидеры по приросту долгов по кредитам.

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Автор: Оксана Мочалова

5 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии совершил чин возведения в сан митрополита Преосвященного Варфоломея, избранного митрополитом Новосибирским и Бердским. Церемония прошла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Напомним, решение о том, что епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей станет главой Новосибирской митрополии, Священный Синод принял ещё 12 марта 2026 года. Тогда же прежний руководитель митрополии Никодим был переведён на Рязанскую кафедру. Новый митрополит родом из Владимирской области, за его плечами — служба в армии, обучение в Московской духовной академии и преподавание в семинарии. Монашеский постриг он принял в 2004 году, а в 2022-м был возведён в сан архимандрита.

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

С 6 по 12 апреля погода в Новосибирске приготовила для жителей настоящие температурные качели. По данным «Яндекс Погоды» и «Гисметео», после относительно тёплого понедельника столбики термометров резко пойдут вниз, а к выходным опустятся ниже нуля. Эта неделя совпадает со Страстной седмицей — последними днями перед Пасхой, которую в 2026 году отмечают 12 апреля.

Неделя начнётся с комфортной погоды. В понедельник, 6 апреля, днём ожидается +10…+11 градусов, ночью +2…+5 градусов. Снежный покров ещё сохраняется на уровне 17 см.

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьском районе Новосибирска временно перекрыли движение транспорта из-за угрозы подтопления в районе Инюшенских переулков.

По информации мэрии города, дорожные службы начали экстренные работы на участке от 10-го Инюшенского переулка к микрорайону Европейский берег. Там строится траншея для отвода воды, которая прибывает в реку Плющиху.

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области с 20 апреля начнут действовать временные ограничения на вылов рыбы, поскольку в этот период начинается массовый нерест, и рыба становится особенно уязвимой. Правила установлены приказом Минсельхоза России для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

В реке Обь со всеми её притоками, а также в мелководных озерах и протоках рыбачить нельзя с 20 апреля по 20 мая. На Новосибирском водохранилище ограничения вводятся позже — с 25 апреля по 10 июня. В бессточных озерах, куда впадают реки, запрет действует с 25 апреля по 25 мая.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

