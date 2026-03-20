Дождь обещают синоптики на выходных в Новосибирске

В Новосибирской области на предстоящих выходных ожидается нестабильная погода: после потепления придут снег, ветер и гололёд, что может сделать дороги опасными.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют продолжение потепления в субботу, 21 марта. В Новосибирске ночью температура опустится до −1…−3 градусов, а днём поднимется до +1…+3 градусов. Ночью возможны осадки. Ветер немного утихнет, хотя в некоторых местах порывы всё ещё будут достигать 13 метров в секунду.

Ночью температура в регионе опустится до −1…−6 градусов, а днем поднимется до +1…+6. Снег может выпасть, но преимущественно в ночное время и не повсеместно.

В воскресенье, 22 марта, погодные условия станут менее стабильными. Ночью в Новосибирске температура опустится до −1…−3 градусов, а днём поднимется до +1 градуса. Осадки вернутся в виде мокрого снега. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, с возможными порывами до 13 метров.

В районах области ночные температуры составят −1…−6 градусов, а дневные — от −1 до +4 градусов. В некоторых местах ожидается мокрый снег, переходящий в дождь.

Ранее редакция сообщала о том, когда в Новосибирской области наступит весна.