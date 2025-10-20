В ноябре в России изменится график выплаты пенсий

В России изменится график ноябрьских пенсионных выплат из-за праздничных дней ко Дню народного единства. Обычно пенсии поступают в начале месяца, но в этом году их перечислят уже первого числа. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий пояснил, что 2, 3 и 4 ноября будут выходными, поэтому Социальный фонд России заранее перенес даты выплат, чтобы пенсионеры получили свои деньги вовремя. Если обычный день выплат приходится на праздник или выходной, средства переводят заранее — в последний рабочий день перед длинными выходными.

— В этом году это означает, что выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября, — уточнил собеседник агентства в интервью РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что это касается и тех, кто получает пенсию через банк, и тех, кому ее привозят на дом или через почтовое отделение.

В 2025 году в Новосибирской области проживает 789 434 пенсионера. Среди них 135 490 продолжают работать. Более 86 тысяч пожилых людей перешагнули 80-летний рубеж.

Для сравнения: в 2024 году число пенсионеров в регионе составляло 798 379 человек, из которых 150 307 продолжали трудиться.

