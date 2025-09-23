Пенсионеры Новосибирска могут получить доплату за воспитание детей

Родители-пенсионеры Новосибирской области могут получать дополнительные выплаты за воспитание детей. Надбавки полагаются за несовершеннолетних детей, а также за студентов до 23 лет, если они обучаются очно. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Доплата доступна как работающим, так и неработающим пенсионерам. При этом получить ее могут оба родителя, на иждивении которых находится ребенок. Размер выплаты зависит от количества детей: за одного ребенка — 2 969,23 рубля, за двоих — 5 938,46 рубля, за троих и более — 8 907,69 рубля.

Для оформления доплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг, клиентскую службу СФР или МФЦ. Детям до 18 лет доплата назначается автоматически, студенты должны подтвердить очное обучение справкой из вуза. Если ребенок родился после 1 января 2024 года, доплата назначается без заявления.

