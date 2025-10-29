«Черные лесорубы» вырубили в Новосибирской области более 500 деревьев

Преступная деятельность организованной группы «черных лесорубов» была пресечена в июле 2023 года. Как установили сотрудники УФСБ по Новосибирской области, члены группы занимались незаконной рубкой леса на территории Ташаринского сельского совета в Мошковском районе Новосибирской области по указанию предпринимателя Александра Руднева. Общее количество незаконно вырубленных сосен и берез превысило 500 штук.

— Из деревьев изготавливался древесный уголь и пиломатериал, — уточнили в ФСБ.

По делу о незаконной вырубке следователи задержали четырех человек, в отношении них было возбуждено уголовное дело. Минприроды региона предъявил им гражданский иск на 19 млн рублей.

— Обвиняемые жители Мошковского района признали свою вину и сотрудничали со следствием, — отметили в ФСБ.

На этой неделе Мошковский районный суд признал фигурантов виновными в незаконной рубке, переработке и сбыте лесных насаждений в составе организованной группы.

Им назначены наказания в виде лишения свободы, которые заменены на принудительные работы в исправительном центре ГУФСИН области с удержанием из зарплаты 15% в доход государства. Илья Гайдуков и Максим Залевский получили по 3 года, Павел Гундарев — 3 года 6 месяца. Организатор группы Александр Руднев — 4 года 6 месяцев.

Приговоры не вступили в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вынесли приговор за контрабанду леса на 3.6 млрд рублей.