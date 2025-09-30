Новые правила маркировки звонков убивают индустрию соцопросов в Новосибирске

Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89» сообщила о массовом закрытии российских CATI-центров из-за резкого удорожания телефонных звонков.

— Из-за новых платежей и штрафов, которые вводят сотовые операторы, ссылаясь на закон № 41-ФЗ, телефонные опросы стали беспредельно дорогими. Из-за этого целая отрасль с десятками тысяч работников может остановиться. Социологические компании уже уведомили органы власти и частных партнеров о том, что опросы с 1 октября прекращаются, — говорится в обращении социологов, размещенном на сайте ассоциации.

По данным социологов, свою деятельность уже прекратили 18 колл-центров, размещённых в Перми, Томске, Владимире, а также в Новосибирске. Однако в Центре маркетинговых исследований «Инфоскан» (Новосибирск) корреспонденту Infopro54 сообщили, что несмотря на существующие трудности, компания пока не остановила работу.

— Мы не прекращаем свою работу, но ситуация складывается таким образом, что все российские CATI-центры, занимающиеся социологическими опросами, оказались на грани закрытия. Пока наша компания нашла возможность продолжить работу, но «дамоклов меч» по-прежнему висит над нами. Если сотовые операторы не изменят свою политику, возможность продолжить работу, будет вод вопросом, — рассказал корреспонденту Infopro54 исполнительный директор ЦМИ «Инфоскан» Павел Смелов.

По его словам, причиной возникших проблем стал новый закон об обязательной маркировке всех телефонных звонков, который вступил в силу с 1 сентября 2025 года.

— В целом мы положительно относимся к законодательной инициативе, направленной на борьбу с мошенническими звонками. Однако, изменения, которые последовали за принятием закона, могут губительно сказаться на целой отрасли. Чтобы провести одну результативную анкету при проведении опроса, нам приходится выполнить несколько тысяч телефонных звонков, — отметил Павел Смелов.

Он добавил, что это связано с методологическими особенностями проведения опроса — когда оператор звонит по сгенерированным номерам телефонов, в базу попадают несуществующие номера. Кроме того, при дозвоне до потенциального респондента, 9 из 10 человек отказываются от беседы.

— Но, если раньше мы оплачивали только фактическую связь (по количеству секунд), то сейчас операторы связи ввели тарификацию — около 50 копеек за любую инициацию вызова вне зависимости от результата. При такой тарификации, себестоимость нашей работы возрастет по разным типам опросов от 5 до 20 раз. Расчеты показывает, что затраты на связь окажутся в несколько раз выше, чем готов заплатить за нашу работу заказчик исследований, — рассказал Павел Смелов.

Собеседник редакции добавил, что все колл-центры, входящие в Ассоциацию исследовательских компаний «Группа 7/89» обратились к операторам связи с просьбой пересмотреть тарифную политику. Кроме того, была подана коллективная жалоба в ФАС, а также направлено обращение в аппарат президента России Владимира Путина и председателю партии «Единая Россия», зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву.

— Мы надеемся, что нас услышат и как минимум отсрочат действие закона. На наш взгляд, он требует доработки. На сегодняшний день соцопросы имеют огромное значение. Они позволяют провести анализ социальных явлений, получить обратную связь от клиентов, а также собрать мнение жителей, об удовлетворенности работой Исполнительных органов власти. Как известно, показатели удовлетворенности граждан, влияют на KPI губернаторов и министров. Сегодня, именно телефонные опросы позволяют получить такую информацию наиболее оперативно, — резюмировал Павел Смелов.

Ранее редакция сообщала, что введение маркировки бизнес-звонков вызвало неоднозначную реакцию в деловой среде.