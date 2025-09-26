В Татарске начали разбирать рухнувшую школу

В Татарске начали разбирать завалы рухнувшей школы № 5. Напомним, утром 21 сентября обрушилась часть здания на улице Комиссаровской, 24.

— 25 сентября с официального разрешения следственных органов начаты работы по разбору завалов, — сообщили в пресс-службе администрации Татарского муниципального округа.

Работы выполняются с учетом всех мер безопасности и под наблюдением опытных специалистов.

Напомним, что обрушение в школе №5 города Татарска произошло в воскресенье, когда там не было детей. По данным правительства, сейчас решается вопрос с их обучением. С 22 по 24 сентября занятия будут проходить дистанционно. После этого рассматриваются несколько вариантов: часть учеников перейдёт в школу №9, а часть — в школу-интернат, где для них организуют подвоз. Министерство образования работает над оптимальным решением вместе с родителями и педагогами.

Ранее редакция сообщала о том, что после обрушения школы в Татарске возбуждено уголовное дело. В области пройдет масштабная оценка качества проверок состояния социальных объектов.