Рекламодателям

Новосибирская ФСБ возбудила новое дело на серийного поджигателя из Москвы

  • 26/09/2025, 11:32
Автор: Ольга Кирсанова
Новосибирская ФСБ возбудила новое дело на серийного поджигателя из Москвы
За очередное «фаер-шоу» в регионе диверсанту грозит до 20 лет лишения свободы

Следователи УФСБ возбудили второе уголовное дело о диверсии в отношении 32-летнего жителя Москвы, который подозревается в поджоге вышки сотовой связи в Новосибирске в ноябре прошлого года.

Как сообщает региональное ведомство, при проведении расследования в отношении фигуранта, поджёгшего в октябре 2024 года два релейных шкафа на перегоне «станция Иня-Восточная – станция Мочище» Западно-Сибирской железной дороги, выявлен новый эпизод преступления.

— По данным следствия, проживавший на тот момент в Новосибирске мужчина получил от анонимного пользователя телеграм-канала предложение о совершении диверсии в отношении объекта связи. В ноябре 2024 года он  поджог сотовую вышку в одном из сел региона, после чего отправил видео с полыхающей вышкой в качестве отчёта куратору, инструктирующему его посредством мессенджера, — пояснила официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

В результате ноябрьское «фаер-шоу» пополнило уголовный «багаж» диверсанта. За совершенное преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В силовом ведомстве добавили, что обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием. Управлением проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и документирование других эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

Ранее в Новосибирске суд арестовал 18-летнего жителя Краснообска, который поджёг вышку сотовой связи по заданию анонима из телеграм-канала. Его «гонорар» составил 35 тысяч рублей. «На дело» сибиряк взял с собой двух несовершеннолетних школьников. За совершённую диверсию ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото предоставлено УФСБ РФ по НСО

1 876

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирская область Москва

Теги : ФСБ уголовное дело поджог диверсант


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Председателями девяти комиссий горсовета Новосибирска стали единороссы
26/09/25 14:00
Власть Отставки и назначения Политика
У спикера горсовета Новосибирска будет шесть заместителей
26/09/25 13:00
Власть Отставки и назначения Политика
В Новосибирске завершается ремонт крупнейшего дорожного объекта сезона
26/09/25 12:35
Власть
Дмитрий Асанцев снова выбран председателем новосибирского горсовета
26/09/25 12:30
Власть Общество
В Татарске начали разбирать рухнувшую школу
26/09/25 12:00
Общество
Новосибирская ФСБ возбудила новое дело на серийного поджигателя из Москвы
26/09/25 11:32
Право&Порядок
Новосибирскому бизнесу рекомендовали учитывать в договорах повышение налогов
26/09/25 11:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Новосибирский министр экономического развития Лев Решетников увольняется
26/09/25 10:10
Власть Отставки и назначения
Новосибирцы нашли на маркетплейсах запрещенные и провокационные товары
26/09/25 10:00
Бизнес Общество
Жители Новосибирска раскритиковали белорусскую ярмарку на площади Ленина
26/09/25 9:00
Бизнес Власть Общество
Российские ученые призывают не бояться использовать новые разработки для лечения рака
26/09/25 8:00
Медицина Наука Общество Технологии
Запуск синхротрона в Новосибирске ускорит развитие биотехнологий
25/09/25 19:00
Медицина Наука Технологии
Новосибирских предпринимателей «обрадовали» новым увеличением налоговой нагрузки
25/09/25 18:00
Бизнес Власть
Экосистема поддержки бизнеса в НСО: итоги пятилетнего развития подвели на пресс-конференции
25/09/25 17:15
Власть
В «Спецавтохозяйстве» назвали УК, задолжавшие за вывоз мусора в Новосибирске
25/09/25 17:00
Бизнес Общество
Алексей Красовский: Онлайн-торговля — это пока черно-белое кино без звука
25/09/25 16:30
Бизнес
Сто лет фтизиатрии: конференция в Новосибирске собрала ведущих специалистов
25/09/25 16:20
Власть
Новосибирские бизнесмены подписывают петицию против действий маркетплейсов
25/09/25 16:05
Бизнес Общество
Новосибирский нефтетрейдер заявил о проблемах с поставками бензина в город
25/09/25 15:28
Бизнес Власть
Российские ученые создают препарат, способный улучшать зрение в любом возрасте
25/09/25 15:00
Медицина Наука Технологии
Популярное
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Новости компаний
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером III Регионального слета школьных лесничеств
26/09/25 10:25
Делегация «Россети Новосибирск» примет участие в РЭН
25/09/25 11:35
Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов
24/09/25 11:06
Нелегальные подвесы оптики на 22 тыс опор ЛЭП зафиксировали энергетики в НСО
23/09/25 11:25
Банк Уралсиб стал партером двух турниров по волейболу в Алтайском крае
23/09/25 10:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять