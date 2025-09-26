Новосибирская ФСБ возбудила новое дело на серийного поджигателя из Москвы

Следователи УФСБ возбудили второе уголовное дело о диверсии в отношении 32-летнего жителя Москвы, который подозревается в поджоге вышки сотовой связи в Новосибирске в ноябре прошлого года.

Как сообщает региональное ведомство, при проведении расследования в отношении фигуранта, поджёгшего в октябре 2024 года два релейных шкафа на перегоне «станция Иня-Восточная – станция Мочище» Западно-Сибирской железной дороги, выявлен новый эпизод преступления.

— По данным следствия, проживавший на тот момент в Новосибирске мужчина получил от анонимного пользователя телеграм-канала предложение о совершении диверсии в отношении объекта связи. В ноябре 2024 года он поджог сотовую вышку в одном из сел региона, после чего отправил видео с полыхающей вышкой в качестве отчёта куратору, инструктирующему его посредством мессенджера, — пояснила официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

В результате ноябрьское «фаер-шоу» пополнило уголовный «багаж» диверсанта. За совершенное преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В силовом ведомстве добавили, что обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием. Управлением проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и документирование других эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

Ранее в Новосибирске суд арестовал 18-летнего жителя Краснообска, который поджёг вышку сотовой связи по заданию анонима из телеграм-канала. Его «гонорар» составил 35 тысяч рублей. «На дело» сибиряк взял с собой двух несовершеннолетних школьников. За совершённую диверсию ему грозит до 20 лет лишения свободы.