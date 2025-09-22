После обрушения школы в Татарске возбуждено уголовное дело

Прокуратура Новосибирской области опубликовала первые итоги проверки, проведенной по факту обрушения школы в Татарске. По результатам комиссионной приемки в августе 2025 года школа без замечаний была признана готовым к началу нового учебного года.

На первоначальном этапе выявлены серьезные нарушения в работе комиссии, которую возглавлял замглавы Татарского округа, сообщили в ведомстве. В частности, прокуроры обнаружили, что в обследовании объекта участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку учебного заведения. В результате, комиссия не получила объективные данные о соблюдении в образовательной организации требований безопасности.

По факту халатности чиновников Татарского района прокуратура возбудила уголовное дело.

— В ходе проверки планируется дать оценку действиям должностных лиц школы, министерства образования, а также контрольно-надзорных ведомств, не принявших участие в обследовании школы. Кроме того, во всех школах области, введенных в эксплуатацию более 50 лет назад, пройдут проверки, — сообщили в облпрокуратуре.

На оперативном заседании в правительстве региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал от глав районов и городов области скорректировать планы по ремонту действующих социальных объектов и строительству новых. Он не исключил, что после завершения расследования о причинах обрушения будут приниматься жесткие меры.

Кроме того, Травников поручил министерствам образования, спорта, здравоохранения, культуры, труда и соцразвития, а также строительства опросить муниципалитеты и представителей подрядных организаций, которые проводили обследование социальных объектов, а также оценить качество этих обследований и возможные риски.

Напомним, обрушение в школе №5 в Татарске произошло в воскресенье, когда в образовательном учреждении не было детей. В правительстве сообщили, что сейчас решается вопрос с обучением школьников. С 22 по 24 сентября они будут учиться на дистанте. Далее рассматриваются несколько вариантов. Часть учеников может перейти в школу №9, часть — в школу-интернат, куда будет организован подвоз школьников. Минобр отрабатывает оптимальное решение по организации рабочего процесса совместно с родителями и педагогами.

Ранее редакция сообщала о том, что в марте 2025 года произошло обрушение в законсервированном здании концессионной школы в Новосибирске.