Дмитрий Асанцев снова выбран председателем новосибирского горсовета

  • 26/09/2025, 12:30
Автор: Мария Гарифуллина
Кроме него кандидатур на этот пост не было

В пятницу, 26 октября, проходит первая сессия Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва. Сессия носит установочный характер, на ней выбирают председателя горсовета, его замов, руководителей постоянный комиссий.

С приветственным словом к депутатам обратился сенатор Совета Федерации от Заксобрания Новосибирской области Александр Карелин. Он сказал, что перед горсоветом стоят важные задачи.

— Мы самый большой муниципалитет России. Здесь три академгородка. Здесь претензия на то, чтобы мы были культурной столицей, и мы за это сегодня боремся. А теперь по поводу борьбы. За этим круглым столом находятся люди, которые умеют участвовать не только в предвыборной борьбе, в борьбе межпартийной, мировоззренческой, у всех здесь есть четкое представление, что у нас самый спортивный городской совет. Поэтому помните о правилах, которые не должны нарушать, — сказал Александр Карелин.

Одним из ключевых вопросов стал выбор председателя горсовета нового созыва. Здесь не было интриги — кандидатура была одна. На этот пост был выдвинут Дмитрий Асанцев, который является председателем с 2014 года. В свой речи он поблагодарил депутатов за очередной раз оказанное  доверие и перечислил достижения совет, которые считает особо важными.

— Пять лет назад, выступая с этой трибуны как кандидат на должность председателя совета депутатов города Новосибирска, я озвучил основные направления ,на которые по моему мнению было необходимо сделать акцент.  Тогда мною было предложено сделать более эффективным аппарат Совета депутатов в части усиления юридической составляющей деятельности нашего органа в этой связи В прошлом созыве были сокращены девять ставок главных специалистов постоянных комиссий, а правовое обеспечение их деятельности теперь осуществляется юристами Управления по правым и экономическим вопросам. Это сделано наши с вами решения максимально выверенными и юридически точными. А ежегодная экономия бюджета города в актуальном пересчете в цифрах 2025 года составляет почти девять миллионов рублей. Также я считал целесообразным создать в Совете депутатов новую постоянную комиссию по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. Согласно Уставу города Новосибирска, эти вопросы являются исключительной компетенцией Совета. Такая комиссия была создана и своей эффективной работой показала, что мы приняли правильные и своевременные решения, — сказал Дмитрий Асанцев.

Председатель новосибирского горсовета выбирается тайным голосованием. На проведение всех необходимых процедур у депутатов ушло в общей сложности полчаса. Дмитрий Асанцев в очередной раз был выбран председателем. За него проголосовали все 49 присутствующих на сессии депутатов.

Ранее редакция сообщала, что по результатам сентябрьских выборов «Единая Россия» увеличила количество мест в Заксобрании и горсовете Новосибирска.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Дмитрий Асанцев Горсовет


