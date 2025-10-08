Рекламодателям

Василий Зуев: Страховщики сливают автоюристам информацию о ДТП по аналогии с черными агентами

Самыми яркими примерами уголовных дел по страховому мошенничеству являются те, которые возбуждены по результатам работы СБ страховой компании
  • 08/10/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова

Председатель Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Василий Зуев высказался о большом количестве страховых мошенничеств в Новосибирской области, о том, почему регион уже много лет не может выйти из «красной зоны», а также о недооценке роли аварийных комиссаров:

Председатель Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Василий Зуев— Изначально вся система ОСАГО была не совсем честно и правильно выстроена в части урегулирования убытков. По многим машинам выплаты не вписывались в установленный законом лимит, и интересы потребителя оказывались ущемлены. Да, суд выносил решение: возместить понесенный ущерб, но как это сделать, если не хватает денег?

В итоге страховщики не выплачивали сумму страховки, которая насчитывалась по единой методике, созданной экспертами профессионального страхового сообщества и утвержденной Центробанком. Потребитель вместо 100 тысяч получал 50 и не понимал, что ему делать, куда бежать, как составлять обращение в суд. Так появились автоюристы. Изначально уменьшение выплат по страховкам было необдуманной политикой страхового сообщества. И только спустя несколько лет нарисовалась проблема другого плана. То есть спрос на рынке сформировал предложение.

Стоит также отметить, что аварийные комиссары, которых провозгласили жуликами и мошенниками, изначально были созданы страховыми компаниями после вступления в силу законодательства об ОСАГО. Потом страховщики решили, что им не нужны лишние расходы, и аваркомы стали отдельным институтом. На мой взгляд, это было лукавство, потому что платить 100% по каждому ДТП страховщикам было невыгодно и неинтересно. Было проще ущемить интересы потребителя, которому некогда заниматься судебными делами, доказывать свою правоту. Это также привело к появлению нового юридического бизнеса.

Кстати, мы последние пять лет пытались пролоббировать в Новосибирской области региональный закон об аварийных комиссарах. Пока безуспешно. Также мы предлагали создать аккредитацию комиссаров при ВСС по аналогии с техосмотром, подготовили все документы для рассмотрения в президиум ВСС. Предлагали протестировать метод в Новосибирске с двумя-тремя страховщиками, но на заседании президиума ВСС в Москве его вычеркнули из повестки. Страховое сообщество отказалось обсуждать этот вопрос. Наверное, проще обвинять аваркомов, что они жулики, и жаловаться на силовиков.

Еще один нюанс: силовых структур не хватает, чтобы заниматься таким частным бизнесом, как ОСАГО. Силовикам очень сложно глубоко вникать в подробности, кто прав и виноват, заниматься разборками внутри компании. У них нет столько людей, чтобы по полочкам разобрать ситуацию, отфильтровать все действия внутри компании, понять, являются ли они мошенническими или нет. Кстати, опять-таки практика показывает, что как только силовики приходят в страховую компанию, они быстро находят мошенников и сразу возбуждают уголовные дела.

При этом самыми яркими примерами возбуждения уголовных дел по страховому мошенничеству являются те, которые возбуждены по результатам тщательной работы службы безопасности страховщика. Они могут отслеживать телефонные звонки, изучать базы ДТП, защищенные от внешнего контроля, то есть анализировать внутреннюю кухню страховой компании. Извне эта работа невозможна.

Например, начальник СБ одной компании — бывший сотрудник силовых структур — в течение пары лет собирал материал внутри компании по факту корпоративного мошенничества. В итоге выявил целую группу мошеннических действий, сформировал пакет документов и принес их в правоохранительные органы. На этом основании произошло задержание мошенников и возбуждение уголовного дела. Если усилить эту систему, качественно готовить документы для правоохранительных органов, то и количество возбужденных дел вырастет.

Кроме того, по моим наблюдениям, в регионах в страховых организациях существует корпоративное мошенничество. Когда при урегулировании убытков на месте эта информация сливается организациям, аффилированным с сотрудниками страховых компаний, с начальником отдела урегулирования убытков. А потом потерпевшим, попавшим в страховую базу, начинают поступать звонки от этих лиц. По аналогии с похоронными агентами: на человека свалились проблемы, он в моменте не знает, как их решать ― и «вдруг» появляется предложение от автоюриста. И такое происходит не только в Новосибирске, но и в других регионах России.  Внутреннего контроля служб безопасности страховщиков не хватает для пресечения таких ситуаций.  Доказать их очень сложно.

Мало того, человека могут начать обрабатывать не сразу, а спустя год-два: «Помните, вы попали в ДТП? Хотите получить за это деньги? Вы ничего не потеряете». И люди соглашаются, получают 100 тысяч, а автоюрист с учетом срока давности, пени и штрафов вытаскивает из страховой компании 200-300 тысяч. Но давайте поймем, в чем корень этого зла, почему возникла эта проблема? Потому что изначально компания недоплатила пострадавшему и полностью не урегулировала убыток, а автоюрист нашел эту лазейку и воспользовался ей.

Лично я не согласен, что страховые компании перекладывают проблемы внутренней безопасности и своего бизнеса на потребителя, повышая тариф, коэффициенты, поправочный множитель, лоббируя свои интересы в Центробанке. К примеру, в Новосибирске полис на мой маленький автомобиль стоил 6 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге я плачу за него 3,2 тысячи. Почему? Страховщики объясняют это высоким уровнем мошенничества в Новосибирске. Но кто создал эту ситуацию? Зачем взывать к силовикам?

Еще одна причина высокого уровня мошенничеств с ОСАГО в Новосибирске — это дороги. В столице Сибири они короткого расстояния и действия. Особенно если взять кольца: площадь Труда, площадь Энергетиков и т.д., у нас много дорог, где одна-две полосы, при этом их расположение постоянно меняется, нет разметок ― и для профессионалов не проблема создать ДТП и подставить машину. Плюс на это влияют погодные условия.

Вот из всех этих многогранных факторов и складывается ситуация со страховым мошенничеством в регионе.

И еще один момент: ситуация с цессией довольно опасная, и к ней нужно относиться очень внимательно, так как пострадавший не знает, какую сумму в итоге получит автоюрист по договору уступки. При этом владелец машины должен будет заплатить с этой суммы 13% подоходного налога. Страховая компания в обязательном порядке передаст в налоговую эту информацию, чтобы обосновать свои убытки.

Ранее редакция сообщала о том, что в России планируют законодательно увеличить время ремонта по ОСАГО. Из-за проблем с поставками и увеличения сроков доставки запчастей, СТО не укладываются в прописанные в договорах сроки. 

 

Мнение эксперта может не совпадать с мнением редакции.

Фото предоставлено экспертом, автор фото: Василий Забловский.

Рубрики : Бизнес Страхование

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ОСАГО Мошенники аваркомы


