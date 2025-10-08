Рекламодателям

Приюты Новосибирска перестали отдавать чёрных котов перед Хэллоуином

  • 08/10/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Приюты Новосибирска перестали отдавать чёрных котов перед Хэллоуином
Волонтеры считают, что хвостатые питомцы в этот день могут стать жертвами страшных ритуалов

В октябре в новосибирских приютах стараются не отдавать черных кошек и собак, а также просят владельцев животных, которые предлагают щенков и котят в «добрые руки», быть осмотрительнее. В этом году в чатах зоозащитников Новосибирска вновь появились сообщения с предупреждениями:

— Хэллоуин 31 октября! НЕ ОТДАВАЙТЕ уже за неделю-две (как минимум) никому черных (и даже не полностью черных) животных! Это относится и к котятам (кошкам), и к щенкам (собакам). Подождите пару недель, чтобы невольно не стать причиной страшной смерти вашего подопечного. Как правило неадекватные любители ритуалов активируются за неделю-две до даты. За животным могут приходить очень милые с виду люди. Не обманывайте себя— неадеквата видно не всегда! Понимаю, что пост не веселый и не интересный, но возможно он кому то спасет жизнь…,

Зооволонтеры настороженно относятся к тем, кто спрашивает о наличии белых пятен у животных. Хотя таких звонков немного, приюты предпочитают перестраховаться ради безопасности питомцев.

Информацию о том, что в октябре взять из приюта черного кота или собаку будет непросто редакции Infopro54 подтвердила зооволонтер Евгения.

— Все, кто работает с животными, знают, что не стоит размещать объявления о пристройстве кошек и собак черного цвета при приближении Хеллоуина. Люди, даже не занимающиеся волонтерством, знают об этом. Да, ужасные вещи творят с животными до сих пор. В это время активизируются не только сатанисты, но и, к сожалению, дети. Им интересно поиздеваться над беззащитными животными ради забавы. Слава богу, в последнее несколько лет в Новосибирске нет каких-то громких случаев, — рассказал зооволонтер.

По российскому законодательству, за жестокое обращение с животными предусмотрено следующее наказание: от штрафа до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что жильцы новосибирской высотки пожаловались на живодера, пнувшего собаку.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

