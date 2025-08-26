В Новосибирске резко вырастут тарифы по ОСАГО

Банк России разместил на сайте проект указания о пересмотре территориального коэффициента при расчете стоимости полиса ОСАГО. Повышенное значение поправочного множителя будет устанавливаться для регионов, где длительное время наблюдается высокий риск недобросовестных действий в автогражданке. Сейчас в этот список попадают два субъекта федерации — Новосибирская область и Республика Ингушетия. Повышенное значение территориального коэффициента будет действовать для всех населенных пунктов региона.

— Пересмотр границ необходим для сохранения справедливого ценообразования в условиях роста стоимости запчастей и размера выплат по ОСАГО, — заявили в ЦБ.

Судя по документам, для Новосибирска базовый территориальный коэффициент составляет 1,56, поправочный множитель — 2. Для Бердска базовый территориальный коэффициент — 1,24, для Искитима — 1,16, поправочный множитель — 2.

Коэффициент страховых тарифов определяется как произведение базового коэффициента КТ и поправочного множителя.

В документах ЦБ также указываются предельные размеры базовых ставок страховых тарифов. Например, для самой распространенной категории водителей — транспортные средства категорий «B», «BE», физлица и ИП — минимальный базовый тариф в Новосибирской области составляет 1 399, максимальный — 8 665. Как он определяется для конкретного водителя — тайна страховщиков.

В итоге, по решению Банка России, плата за полис ОСАГО для физлиц и ИП на автомобили категорий «B», «BE» в Новосибирске будет определяться как произведение следующих показателей:

базового тарифа (от 1399 до 8665);

территориального коэффициента (1,56). По решению Банка России, в регионах с высокой аварийностью полученная на этом этапе сумма будет умножаться еще на 2;

коэффициента бонус-малус;

коэффициента возраста и стажа водителя;

коэффициента ограничения — количество водителей, допущенных к управлению автомобилем;

коэффициент сезонности — применяется, если автомобиль используется не круглый год, а, например, только в определённый сезон (летом или зимой);

коэффициент срока действия договора;

коэффициент мощности двигателя.

— После расширения тарифного коридора страховщики по-прежнему смогут предлагать опытным и аккуратным водителям полисы по невысоким ценам благодаря более корректной тарификации для водителей с высокими убыткам, — подчеркнули в Банке России.

Проект указания вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, Новосибирская область с 2016 года входит в «красную зону» аварийности по мошенничеству с ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков ранее поддержали идею введения дополнительного регионального коэффициента. По мнению представителей союза, он отражал бы реальную ситуацию в сфере ОСАГО на конкретной территории. При этом Новосибирская область входит в топ регионов с самыми безаварийными водителями.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенникам по ОСАГО в Новосибирской области за год выплачено более 2,6 миллиардов рублей. Средняя выплата по ДТП с признаками неоднократности составляет 306 тысяч.