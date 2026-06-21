Новосибирцы увидят шоу «Свет Победы» на Монументе Славы

В Новосибирске сегодня, 21 июня, пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны (0+). Центральной площадкой станет Монумент Славы, где развернется программа, сочетающая историческую реконструкцию и современные мультимедийные форматы.

Особенностью вечера станет акция, организованная Пограничным управлением ФСБ по региону. На мемориале символически воспроизведут ежедневный ритуал пограничников 1941 года, что станет данью памяти сибирякам, принявшим на себя первый удар врага на границах страны. Этот элемент призван подчеркнуть преемственность поколений и важность защиты рубежей.

Программа стартует сегодня в 17:00 с исторического пролога, где участники военно-исторических клубов представят образцы снаряжения и обмундирования военных лет. Параллельно для гостей в летнем кинотеатре организуют показ документальных лент о подвигах защитников границы. В 19:30 состоится ключевое действие вечера — «Памятный боевой расчет» под командованием ветеранов, после которого все желающие смогут возложить цветы к Вечному огню.

Вечерняя часть мероприятий начнется в 20:30 с ретроспективы событий рокового дня 21 июня 1941 года и концерта-реквиема «Молитва о подвигах героев». В 22:00 внимание зрителей привлечет проекционное шоу «Свет Победы», а финальным аккордом станет ритуал зажжения свечей, который организуют в формате «Огненных картин» в память о павших воинах.

Помимо очных акций, у новосибирцев есть возможность присоединиться к Всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти» прямо сейчас. Для этого необходимо нажать кнопку «Зажечь свечу» на сайте https://деньпамяти.рф/. Участие в этой акции не только символический жест, но и реальный способ помочь ветеранам, нуждающимся в поддержке.

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