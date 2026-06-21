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Общество

Новосибирцы увидят шоу «Свет Победы» на Монументе Славы

Автор: Оксана Мочалова

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Программа объединит исторические реконструкции и проекционные инсталляции

В Новосибирске сегодня, 21 июня, пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны (0+). Центральной площадкой станет Монумент Славы, где развернется программа, сочетающая историческую реконструкцию и современные мультимедийные форматы.

Особенностью вечера станет акция, организованная Пограничным управлением ФСБ по региону. На мемориале символически воспроизведут ежедневный ритуал пограничников 1941 года, что станет данью памяти сибирякам, принявшим на себя первый удар врага на границах страны. Этот элемент призван подчеркнуть преемственность поколений и важность защиты рубежей.

Программа стартует сегодня в 17:00 с исторического пролога, где участники военно-исторических клубов представят образцы снаряжения и обмундирования военных лет. Параллельно для гостей в летнем кинотеатре организуют показ документальных лент о подвигах защитников границы. В 19:30 состоится ключевое действие вечера — «Памятный боевой расчет» под командованием ветеранов, после которого все желающие смогут возложить цветы к Вечному огню.

Вечерняя часть мероприятий начнется в 20:30 с ретроспективы событий рокового дня 21 июня 1941 года и концерта-реквиема «Молитва о подвигах героев». В 22:00 внимание зрителей привлечет проекционное шоу «Свет Победы», а финальным аккордом станет ритуал зажжения свечей, который организуют в формате «Огненных картин» в память о павших воинах.

Помимо очных акций, у новосибирцев есть возможность присоединиться к Всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти» прямо сейчас. Для этого необходимо нажать кнопку «Зажечь свечу» на сайте https://деньпамяти.рф/. Участие в этой акции не только символический жест, но и реальный способ помочь ветеранам, нуждающимся в поддержке.

Ранее редакция рассказывала, нужен ли в России обязательный экзамен по истории после 9 класса.

Источник фото: официальный канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева в Макс, автор- пресс-служба

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : памятные мероприятия монумент славы День памяти и скорби ВОВ

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В школах Новосибирской области начнут учить арабскому языку

В школах Новосибирской области начнут учить арабскому языку

Автор: Оксана Мочалова

В российских школах, включая учебные заведения Новосибирской области, с 1 сентября 2026 года начнут преподавать арабский язык. Соответствующая учебная программа уже утверждена Министерством просвещения РФ. Решение было озвучено главой ведомства Сергеем Кравцовым.

Он отметил, что последние три года в стране уже проводится олимпиада по арабскому языку. Кроме того, в рамках культурного обмена ведется подготовка эмиратских школьников к олимпиадам по физике, а сами учащиеся из России и ОАЭ регулярно посещают друг друга по программам обмена. На данный момент арабский язык в России изучают около 4 тысяч школьников.

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«Соловей» принес НОВАТу «Золотую маску»

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) вновь стал обладателем престижной театральной премии «Золотая маска». Награда была присуждена спектаклю «Соловей» в номинации «Музыкальный театр. Опера» на XXXII церемонии, которая состоялась 20 июня в Омске.

Для театра это событие стало долгожданным возвращением на пьедестал. Последний раз НОВАТ получал «Золотую маску» в оперной категории 22 года назад — в 2004 году за легендарную «Аиду». В 2013 году театр также побеждал в категории «Оперетта/Мюзикл» за спектакль «Месса».

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«Город как открытый холст»: главные «места силы» для жителей Новосибирска назвали в Институте искусств

Где новосибирцам искать летнее вдохновение и как как превратить обычную городскую прогулку в источник идей.

— С наступлением лета мегаполис меняет свой ритм, превращаясь из строгого делового центра в открытую творческую лабораторию. Вдохновение не прячется исключительно за закрытыми дверями театров, концертных залов или галерей. Летом сам Новосибирск становится главной экспозицией. Наша задача как творцов и просто внимательных людей — научиться замечать фактуру улиц, слышать полифонию городских шумов и видеть свет, который по-особому, очень «сибирски» ложится на архитектуру, — поделился с Infopro54 директор Института искусств НГПУ Вячеслав Еськов.

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Более 60 тысяч новосибирцев запретили дистанционные сделки с недвижимостью

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область вошла в десятку регионов России с наибольшим количеством поданных заявлений о запрете регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Об этом сообщили в управлении Росреестра региона. За 5 месяцев 2026 года подана 61 тысяча таких заявлений, ежедневно поступает более 400 заявлений.

— Анализируя динамику по оказанию ведомством данной услуги, можно с уверенностью сказать, что этот механизм становится одним из ключевых элементов «цифровой самозащиты» граждан от мошенников, — отмечает руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

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Новосибирцам грозит 8 лет за фальшивые справки о болезнях

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал закон, который кардинально ужесточает ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Раньше такие действия квалифицировались по общей статье 327 УК РФ и максимум составлял два года колонии. Теперь за фиктивные документы можно получить до восьми лет тюрьмы.

Новую статью УК РФ внесли 427 депутатов разных фракций. Закон вступил в силу 10 июня 2026 года.

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Депутаты Госдумы готовят обращение к Мишустину по трудовым мигрантам

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума ожидает от кабинета министров официальных поправок к законопроекту, ужесточающему правила пребывания иностранных трудовых мигрантов в России. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин обозначил жесткие временные рамки для принятия решения. Если в течение ближайших семи дней ответ из правительства не поступит, парламентарии направят официальное обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием ускорить межведомственные согласования.

Инициатива, изначально внесенная правительством РФ и принятая Госдумой в первом чтении, предполагает внесение изменений в профильный закон «О правовом положении иностранных граждан». Суть нововведений сводится к финансовому цензу: мигрант, работающий по патенту или разрешению, обязан подтвердить, что способен обеспечивать себя и своих родственников, находящихся на иждивении в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума с применением повышающего коэффициента. В случае несоответствия этому требованию иностранцу откажут в продлении разрешительных документов, после чего ему с несовершеннолетними детьми придется покинуть территорию РФ в течение 15 дней.

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Общество

Новосибирцы увидят шоу «Свет Победы» на Монументе Славы

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