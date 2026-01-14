Поиск здесь...
Общество

Самые популярные направления для отдыха у новосибирцев в 2025 году назвали эксперты

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В топ-5 предпочтений Вьетнам заменил Абхазию

Новосибирск — крупнейший город Сибири. Жители региона все чаще ищут новые впечатления и возможности. С каждым годом всё больше людей готовы тратить время и деньги на путешествия. Это могут быть как короткие поездки в соседние регионы, так и длительные отпуска за границей.

ТОП-5 направлений для отдыха в 2025 году среди жителей Новосибирска

В 2025 году самыми популярными направлениями среди новосибирцев стали:

  • Таиланд
  • Турция
  • ОАЭ
  • Россия
  • Вьетнам

По данным поисковика туров «Турвизор», эти страны остаются фаворитами у новосибирцев, предлагая разнообразие отдыха — от пляжного релакса до культурного погружения.

В сравнении с 2024 годом, в топ-5 предпочтений произошли изменения. Вьетнам занял место Абхазии.

Таиланд занимает четверть всех заявок (26 %) на туры по пяти странам.

Средний чек на тур в Таиланд для двоих — самый высокий: 220 366 ₽. Он обогнал Вьетнам (219 349 ₽) и Турцию (206 941 ₽). Тур в ОАЭ стоит 186 690 ₽, а по России — 74 400 ₽, это самый низкий показатель.

Ранее редакция сообщала о том, что проекты образовательного туризма появятся в Новосибирской области в 2026 году.

Фото предоставлено подписчиком Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : туризм рейтинг отдых

«Союз отцов» Новосибирска призвал мужчин тщательнее выбирать роддом для своих жен
Утренняя электричка Новосибирск-Сокур опоздала на час из-за поломки

Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области упали на 4% за год

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году жители Новосибирской области купили на 4% меньше подержанных машин, чем годом ранее. Половина всех сделок (50%) пришлась на автомобили марок Toyota, «Лада» и Nissan. Самой популярной моделью на вторичном рынке стала Toyota Corolla 2001 года — её выбирали чаще всего.

Японские автомобили с пробегом занимают значительную часть вторичного авторынка региона, но их доля постепенно снижается. За последние пять лет она уменьшилась с 63% до 62%.

Читать полностью

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году

Автор: Артем Рязанов

В 2027 году в России максимальный размер пособия по беременности и родам может превысить 1 миллион рублей, сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.

— Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учетом инфляции, — сказала Буцкая изданию РИА Новости.

Читать полностью

Утренняя электричка Новосибирск-Сокур опоздала на час из-за поломки

Автор: Артем Рязанов

Утром, 14 января, около 8:10 пригородный поезд №6501/6502 Новосибирск-Главный — Сокур (состав из шести вагонов) сломался на станции Инская.

По словам очевидцев, электропоезд продолжил путь с помощью грузового электровоза 2ЭС6 «Синара». Поезд отправился с Инской в 9:00, задержавшись на 54 минуты. К Жеребцово он опоздал на 1 час 10 минут, а в Сокур прибыл в 10:15, пропустив расписание на 1 час 9 минут.

Читать полностью

«Союз отцов» Новосибирска призвал мужчин тщательнее выбирать роддом для своих жен

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская общественная организация «Союз отцов» выразила соболезнования семьям девяти новорожденных, погибших в Новокузнецке. Лидер «Союза отцов» Сергей Майоров назвал трагедию ужасной и призвал к тщательному расследованию.

В качестве одной из действенных мер профилактики подобных инцидентов «Союз отцов» выделил концепцию осознанного отцовства и активное вовлечение мужчины на всех этапах деторождения:

Читать полностью

В Новосибирске завершили снос старой инфекционной больницы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске завершен основной этап сноса комплекса бывшей городской инфекционной больницы №1 на улице Семьи Шамшиных. 14 января корреспондент Infopro54 побывал на площадке и увидел, что здания демонтированы.

На месте восьми бывших больничных корпусов сейчас остаются кучи строительного мусора. Рабочие говорят, что в ближайшие дни весь мусор вывезут и территория будет полностью зачищена. Нетронутым останется двухэтажный корпус №1 из красного кирпича. Его сносить не будут, так как он является объектом культурного наследия регионального значения. Это здание в стиле «функциональный модерн» было построено в 1912 году и первоначально называлось «Больница заразная». Два года назад государственная инспекция по охране памятников утвердила для него границы охраняемой территории.

Читать полностью

На Крещение в Новосибирской области оборудуют 25 купелей

Автор: Артем Рязанов

Накануне Крещения Роспотребнадзор Новосибирской области сообщил результаты проверки водоёмов, где будут оборудованы купели. Эксперты взяли пробы воды в 25 местах по всей области.

— По результатам лабораторных исследований установлено, что 19 из них соответствуют санитарным требованиям, 6 проб находятся в работе, — сообщили в ведомстве.

Читать полностью
