Самые популярные направления для отдыха у новосибирцев в 2025 году назвали эксперты

Новосибирск — крупнейший город Сибири. Жители региона все чаще ищут новые впечатления и возможности. С каждым годом всё больше людей готовы тратить время и деньги на путешествия. Это могут быть как короткие поездки в соседние регионы, так и длительные отпуска за границей.

ТОП-5 направлений для отдыха в 2025 году среди жителей Новосибирска

В 2025 году самыми популярными направлениями среди новосибирцев стали:

Таиланд

Турция

ОАЭ

Россия

Вьетнам

По данным поисковика туров «Турвизор», эти страны остаются фаворитами у новосибирцев, предлагая разнообразие отдыха — от пляжного релакса до культурного погружения.

В сравнении с 2024 годом, в топ-5 предпочтений произошли изменения. Вьетнам занял место Абхазии.

Таиланд занимает четверть всех заявок (26 %) на туры по пяти странам.

Средний чек на тур в Таиланд для двоих — самый высокий: 220 366 ₽. Он обогнал Вьетнам (219 349 ₽) и Турцию (206 941 ₽). Тур в ОАЭ стоит 186 690 ₽, а по России — 74 400 ₽, это самый низкий показатель.

Ранее редакция сообщала о том, что проекты образовательного туризма появятся в Новосибирской области в 2026 году.