Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Все визовые центры Канады на территории Российской Федерации, включая новосибирский, прекратили приём документов с 28 января 2026 года. Соответствующее уведомление было опубликовано 30 января на официальном сайте правительства Канады и портале оператора визовых услуг VFS Global.

Помимо Новосибирска, обслуживание заявителей остановлено в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Центры перестали принимать документы на все категории виз: туристические, гостевые, учебные и иммиграционные. Причины данного решения властями Канады не комментируются.

Решение создаёт дополнительные операционные сложности для российского туристического и делового сообщества. Напомним, что летом 2026 года, с 11 июня по 19 июля, Канада совместно с США и Мексикой примет Чемпионат мира по футболу. Для получения визы, в том числе с целью посещения матчей мундиаля, российским гражданам теперь придётся обращаться в визовые центры Канады, расположенные в других государствах (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Грузия и Азербайджан).

Стоит отметить, что для Новосибирска это уже не первая потеря в сфере консульских услуг. В ноябре 2023 года в городе прекратило работу генеральное консульство Германии, что усложнило процедуру получения шенгенских виз. Закрытие канадского визового центра дополнительно сужает прямые каналы для делового, академического и событийного взаимодействия сибирского региона, повышая транзакционные издержки для компаний и граждан.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск вошел в сеть визовых центров Кипра.