Мошенники создают фиктивные вакансии в Новосибирске для хищения денег

В Новосибирске раскрыта новая схема мошенничества в сфере трудоустройства. Злоумышленники привлекают горожан на фиктивные вакансии через сайты и мессенджеры. Об этом сообщает телеграм-канал «Вестник Киберполиции России».

Злоумышленники подделывают данные настоящих компаний. Они выкладывают заманчивые вакансии, например, на должность контент-менеджера или маркетолога, обещая гибкий график и высокую зарплату.

Весь процесс — от собеседования до выполнения простых заданий — проходит через мессенджеры. На поддельном корпоративном портале даже показывают виртуальную зарплату в 25–30 тысяч рублей, чтобы ввести в заблуждение. Затем жертву просят оплатить «налоговые сборы» или «оформление документов», переведя деньги по указанным реквизитам. После этого работодатель исчезает.

Одна из жертв такой схемы потеряла деньги и две недели, потраченные на фиктивную стажировку. Эксперты предупреждают: настоящие работодатели не просят оплаты за трудоустройство и заключают официальные договоры.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев предупредили о схемах мошенничества со звонком из «автошколы».