«Новогодний ущерб»: петарда повредила фасад балкона в Новосибирске

После новогодних каникул в компанию Росгосстрах компанию обратился житель многоэтажки в Новосибирске с заявлением о том, что в его квартире поврежден фасад балкона. Об этом стало известно редакции Infopro54. Отмечая Новый год, люди на улице запускали петарды, и, судя по всему, одна из них оставила заметный след на фасаде.

— Однако, как выяснилось впоследствии, балкон не был застрахован: собственник квартиры самостоятельно оформлял полис на одном из маркетплейсов, застраховав по нему только внутреннюю отделку своей квартиры, — пояснила Infopro54 Екатерина Малявко, директор филиала Росгосстраха в Новосибирской области.

В компании отметили, что оформление полиса на маркетплейсе — опция удобная, но не всегда позволяет учесть все нюансы, а также актуальные риски.

В целом по России больше всего страховых случаев с жильем в новогодние праздники — 57% — произошло в частном секторе. Самые распространенные риски в домах и в квартирах были связаны с водой: в целом на заливы пришлось 48% поданных в компанию заявлений.

В Новосибирской области в период новогодних каникул по страховым случаям с жильем также обращались клиенты компании-собственники квартир в многоэтажных домах.

— Практически все обращения были связаны с заливами: кого-то залили соседи сверху, у кого-то сорвало гибкий шланг на стиральной машине, — пояснила Екатерина Малявко.

В топ-4 происшествий по России вошли также противоправные действия — на кражи, взломы и порчу имущества пришлось почти 5% обращений клиентов Росгосстраха. Для сравнения, в прошлогодние зимние каникулы на кражи пришлось лишь чуть более 1% заявлений. В Новосибирске таких обращений к страховщикам не было. Как пояснили редакции в компании, такие страховки в городе не пользуются большим спросом. Между тем, по данным ГУ МВД, за праздники в регионе зарегистрировано более 200 краж.

Этой зимой на статистике страховых случаев из-за непогоды сказались обильные снегопады: заявления о «снежном» ущербе составили порядка 35% в общем объеме обращений по стихийным бедствиям.

— Судя по всему, это не предел: многие собственники еще не успели или не смогли добраться до своих загородных домов и дач, и вторую волну заявлений по ущербу из-за снегопадов можно ожидать в апреле. Причем обильный снег — это не только проломленная крыша. Во Владимирской области, например, из-за схода снега с крыши была повреждена труба газовой колонки. В Пензенской — снег на крыше частного дома сначала повредил саму кровлю, а, попав в помещение, стал еще и причиной залива. Не обошлось и без падения деревьев, — пояснила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха Юлия Серова.

В Новосибирской области обращений о «снежном» ущербе пока не было. Однако, напомним, что в этом году в регионе выпало аномальное количество снега.

Ранее редакция сообщала о том, что фуры застряли в снегу, парализовав движение в районе Новосибирска.