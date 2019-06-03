Владельцы карт Россельхозбанка помогают детям с ограниченными возможностями

В рамках праздничного мероприятия «Вместе весело», приуроченного к Международному дню защиты детей, Новосибирский филиал Россельхозбанка презентовал новый благотворительный партнерский проект – платежную карту «Россельхозбанк-ВОРДИ». Проект реализован совместно с «Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов» (ВОРДИ) для оказания помощи детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет.

Праздничное мероприятие «Вместе весело», организатором которого выступило Региональное отделение ВОРДИ Новосибирской области, состоялось 30 мая 2019 года в парке «Сосновый бор» и объединило социально ориентированные организации, благотворительные фонды Новосибирска, родителей и опекунов особенных детей. Для участников праздника была организована концертно-развлекательная программа с конкурсами, играми, мастер-классами. Кроме того, ребята смогли поучаствовать в велогонке «Мы Чемпионы!» на специализированных велосипедах, а также посетить с экскурсией «Конный клуб».

Специалисты банка поздравили всех участников мероприятия с праздником и рассказали об условиях и преимуществах новой карты «Россельхозбанк-ВОРДИ», выпущенной на базе двух платежных систем – «Мир» и JCB International. С каждой безналичной операции по карте РСХБ переведет 0,7% от суммы покупки в качестве пожертвования в ВОРДИ. Средства будут направлены на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.

Карта «Россельхозбанк-ВОРДИ» имеет и ряд других преимуществ для своего владельца, среди которых – бесплатный выпуск и обслуживание в первый год использования именной карты, возможность участия в программах лояльности «Урожай» (1% от суммы покупок на бонусный счет в виде баллов) и «Привет Мир» (до 20% кешбэк за покупки у партнеров программы). Благодаря международной платежной системе JCB, картой можно расплачиваться за рубежом и пользоваться специальными скидками и предложениями от платежной системы.

— Поддержка может и должна быть всесторонней и комплексной, мы благодарны Россельхозбанку за его активное участие и содействие в реализации инициатив ВОРДИ. Банк предложил современное и доступное многим решение – платежную карту, используя которую еще больше людей смогут делать добрые дела, — прокомментировала Татьяна Луцюк, заместитель председателя по вопросам инвалидов с детства Регионального отделения ВОРДИ Новосибирской области. — Помогать – просто, и наш новый проект с ВОРДИ – реальное тому подтверждение. Оплачивая ежедневные покупки картой, наши клиенты уже сегодня помогают детям с ограниченными возможностями. Мы рады поддержать наших партнеров в их важной и социально значимой миссии – заботе о настоящем и будущем подрастающего поколения», — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

В течение всего мероприятия специалисты банка проводили консультации для всех желающих, принимали заявления на выпуск карт «Россельхозбанк-ВОРДИ», а также вручали детям и их родителям памятные сувениры с фирменной символикой банка.

Фото предоставлено Пресс-службой Россельхозбанка