Власти Новосибирской области взяли под контроль поставки топлива

  • 15/10/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
В Минпромторге заявили, что на заправках остаются излишки топлива, и их объем не уменьшается

На совещании оперативного штаба правительства Новосибирской области, посвященного обеспечению бесперебойного топливоснабжения и мониторингу цен на нефтепродукты для аграриев, обсудили текущую обстановку на региональном рынке. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга области.

В регион продолжают поступать плановые партии топлива. Заявки от компаний удовлетворяются по мере поставок.

В области также следят за уровнем топлива на АЗС и его розничной ценой.

— По результатам мониторинга установлено, что остатки топлива на АЗС имеются и объемы остатков не уменьшаются, — добавили в пресс-службе.

На Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже есть топливо, которое уже продается. Независимые нефтетрейдеры закупают его на бирже, у Яйского нефтеперерабатывающего завода и других поставщиков. В ближайшее время в регион ожидаются новые поставки.

— Правительство Новосибирской области внимательно следит за ситуацией с обеспечением региона топливом, так как это важно для социальной стабильности, — подчеркнули в Минпромторге.

Между тем, руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков наблюдает, что АИ-92 пропал с некоторых АЗС в Новосибирске.

— 92-й стал пропадать в первую очередь с маленьких заправок. Мелкие игроки пострадали первыми. У них как раз нет 92-го бензина. У некоторых уже пропал 95-й. Но, в целом, 92-й найти в городе не проблема. На тот же «Газпромнефть» заехал и заправился. Но другой вопрос — как долго АИ-92 будет оставаться только на АЗС «Газпромнефть»?, — пояснил Ашурков в разговоре с Om1 Новосибирск.

Он отметил, что пока ситуация спокойная, и особых протестов из-за пропажи с некоторых АЗС 92-го бензина нет.

Эксперт подчеркнул, что частичный дефицит 92-го бензина в Новосибирске вызван нехваткой производственных мощностей на заводах. Он также предположил, что цена на бензин может вырасти, если ситуация на внутреннем нефтяном рынке продолжит развиваться по нынешнему сценарию. Рост цен будет зависеть от соотношения спроса и предложения.

Ранее редакция сообщала о том, что бензин в Новосибирске продолжает дорожать.

