Бензин в Новосибирске продолжает дорожать

В последнее время Новосибирск оказался в эпицентре топливного кризиса. Ранее полпред президента в СФО Анатолий Серышев отмечал, что именно Новосибирская область пережила самый резкий рост цен на бензин за лето — на 38%. Для сравнения: в Сибири цены выросли на 20,1%, а по всей России — на 18,5%.

Сейчас регион входит в топ-10–12 по темпам роста цен на топливо в России. Это касается не абсолютных значений, а скорости удорожания. То есть, хотя сейчас в области не самые дорогие заправки, мы быстро приближаемся к этому уровню: средняя стоимость АИ-92 в регионе составляет 60,78 рубля за литр, АИ-95 — 65,24 рубля, а дизеля — 72,42 рубля.

На некоторых заправках города топлива нет уже несколько дней.

Кандидат экономических наук Рута Абрамова считает, что курс рубля играет в этом ключевую роль.

— Когда доллар укрепляется, нефтяным компаниям выгоднее продавать топливо на экспорт. Чтобы не терять доходность внутри страны, они повышают цены. Это не всегда связано с реальным дефицитом — чаще с валютной арифметикой, — рассказала она изданию Atas.info.

Эксперты прогнозируют, что рост цен на топливо сохранится. В январе 2026 года ожидается увеличение НДС и это неизбежно приведет к росту цен на бензин и дизель, предупреждает аналитик «Финама» Сергей Кауфман. Независимым АЗС будет сложно компенсировать дополнительные налоги за счет своей прибыли. По его словам, ожидается повышение стоимости топлива на АЗС на 1,5–1,9%, как было в 2019 году.

Оптимистичный сценарий — восстановление рынка с середины октября. Но для этого необходимо реализовать два условия: завершить ремонт НПЗ и избежать новых атак на инфраструктуру. Иное развитие событий приведет к затягиванию кризиса и закреплению высоких цен на АЗС.

