Второй поток «Героев НовоСибири» приступил к обучению

Второй поток участников проекта «Герои НовоСибири», включающий ветеранов и участников специальной военной операции, начал свой день с физической активности. Согласно распорядку, каждое утро финалистов будет начинаться с тренировок, встреч с известными атлетами, олимпийскими чемпионами и опытными наставниками.

Старт первого модуля обучения для второго потока «Героев НовоСибири» в Новосибирской области был дан 13 октября, когда к образовательному процессу присоединились еще три десятка военнослужащих, прошедших СВО. Губернатор Андрей Травников на торжественной церемонии поздравил участников, подчеркнув их успешное прохождение сложнейшего отбора, и пожелал успехов в учебе и приобретении новых навыков. Он также акцентировал важность обратной связи, отметив гибкость учебной программы и ее готовность к адаптации.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что каждый день обучения будет начинаться с физических упражнений — в спортивном зале и бассейне. Утренние занятия спортом дадут участникам энергию на весь день. На опыте первого потока подтверждено, что участники получают всесторонние и ценные знания в рамках этого проекта, что является эффективной системой подготовки. Полученный опыт будет полезен в дальнейшем.

Дмитрий Седов, эксперт по физической подготовке, директор центра адаптивной физкультуры и спорта Новосибирской области, ежедневно проводит занятия в спортивном зале с участниками «Героев НовоСибири». Он разработал комплекс упражнений для когнитивной тренировки и нейрореабилитации, которые ветераны СВО смогут применять для самостоятельных занятий дома.

Организованы занятия плаванием под руководством профессионалов – мастеров спорта Сергея Герасимова и Евгения Болотовского. В рамках первого потока многие участники улучшили технику плавания, а некоторые смогли освоить этот важный навык.

В дальнейшем участники смогут посетить хоккейный матч с участием команды «Сибирь», «Локомотив-Арену», а также ознакомиться с работой спортивной школы по волейболу. Также в планах на следующую неделю – сдача нормативов ГТО.