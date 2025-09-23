«Это как мода на ретро и винтаж»: в Новосибирске вырос спрос на кнопочные телефоны и проводные наушники

В Новосибирске, как и в других крупных городах, растет спрос на кнопочные телефоны и беспроводные наушники. Все чаще покупателями этих товаров становятся подростки. Видеоролики в соцсетях подтверждают моду на то, что раньше молодежь называла «олдскульными штуками».

Тренд на использование кнопочных телефонов стал заметен примерно три года назад. В текущем году он стал более выраженным.

— В подростковой среде еще два года назад кнопочные телефоны использовались, но с некоторой иронией и рассматривалась, как своего рода игра в ностальгию по 90-м и нулевым. Я знаю это по своей дочери и ее друзьям. Сейчас иронии меньше. Формулировки сменились. Молодые люди любят говорить о цифровом детоксе и кнопочная техника созвучна этой теме. Тут есть, конечно, некоторое лукавство, потому что все мессенджеры они туда устанавливают и так же ими пользуются. Но риторика такая, да: чем проще, тем органичней и лучше. А в целом это выглядит как мода на ретро и винтаж, — рассказала Infopro54 маркетолог Наталья Скворцова.

В салонах связи подтверждают увеличение спроса на кнопочные телефоны. Ранее подобные устройства в основном покупали для пожилых родственников, сейчас аудитория значительно расширилась

—Продажи кнопочных телефонов в розничной сети МТС в Новосибирской области за лето выросли на 5% в штуках. В топ-брендов по продажам входят Fontel (45% от общего количества проданных кнопочных телефонов), Xenium — 37%, Nokia — 7%. А самыми популярными моделями стали Fontel FP200, Fontel FP240 и Xenium x170, — сообщила Infopro54 пресс-служба МТС.

Популярность проводных наушников – тренд более «свежий». Спрос на них начал расти в 2025 году. Во многом он объясняется тем, что западные знаменитости стали использовать именно такие аксессуары. Фотографии, где селебрити запечатлены с такими наушниками, быстро распространились в СМИ и соцсетях. Подростки быстро подхватили эту моду. И обоснование тоже быстро нашлось. Зумеры говорят, что проводные наушники в отличие от беспроводных моделей не требуют подзарядки и обеспечивают стабильное соединение. Маркетологи же считают, что на первом месте здесь все-таки мода на всё, что связано с эстетикой недавнего прошлого.

Ранее редакция рассказывала о том, что известные издательства выпустили две новые книги об архитектуре Новосибирска.